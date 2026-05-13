Vaca Muerta: Figueroa defendió el RIGI y aseguró que Neuquén ganará “330 veces más” de lo que resigna

El gobernador de Neuquén Rolando Figueroa encabezó este miércoles una jornada junto a representantes de la industria energética en la que defendió la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) como herramienta clave para potenciar el desarrollo de Vaca Muerta y atraer capitales internacionales.

El encuentro, denominado El rol de Neuquén en el mercado energético mundial se realizó en el Centro de Convenciones Domuyo y reunió a funcionarios provinciales, empresarios y referentes del sector hidrocarburífero. El evento tuvo lugar a días de la misión mixta que participó de la Offshore Technology Conference (OTC) en Houston, Estados Unidos.

Figueroa respaldó el RIGI frente a representantes del sector energético

Durante su exposición, Figueroa sostuvo que el principal beneficio del RIGI es la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25% para las empresas que ingresen al régimen. Según explicó, esa medida “iguala las condiciones” con Estados Unidos, principal competidor de Neuquén en el mercado global del petróleo y el gas.

La apuesta de Neuquén para competir en el mercado mundial

Figueroa remarcó que Argentina necesita ganar competitividad para aumentar las exportaciones energéticas y aseguró que la estabilidad fiscal y la seguridad jurídica son condiciones indispensables para atraer inversiones de largo plazo. “Sin estas condiciones las empresas frenan inversiones y producción”, afirmó el gobernador de Neuquén, en un mensaje dirigido tanto al sector privado como al escenario político nacional.

En ese sentido, explicó que, aunque la provincia resignaría alrededor de 3,5 millones de dólares por coparticipación del impuesto a las ganancias, los ingresos proyectados por regalías, impuestos provinciales y participación de GYP superarían ampliamente ese costo.

Según detalló:

Se proyectan 741 millones de dólares en regalías.

Otros 229 millones llegarían por impuestos provinciales.

Además, GYP aportaría 192 millones de dólares adicionales.

Con esos números, Neuquén estima ingresos por más de 1.158 millones de dólares hasta 2030. “Son más de 330 veces más los ingresos que el costo”, enfatizó Figueroa.

Ante empresarios del sector energético, Figeroa respaldó el RIGI de cara al desarrollo de Vaca Muerta

Empresas neuquinas y empleo local, el otro eje del debate

Uno de los puntos centrales de la jornada fue el fortalecimiento del entramado productivo regional. Figueroa aseguró que el crecimiento proyectado de Vaca Muerta obliga a mejorar la competitividad de las empresas locales para garantizar participación neuquina en los grandes contratos del sector.

La discusión impacta directamente en localidades como Neuquén capital, Cipolletti, Añelo, Plaza Huincul, Cutral Co, Rincón de los Sauces y ciudades del Alto Valle, donde la actividad hidrocarburífera ya genera movimiento económico, demanda laboral y presión sobre infraestructura y servicios.

FECENE destacó contactos con empresas de China y Estados Unidos

El presidente de la Federación de Cámaras del Sector Energético de la provincia del Neuquén (FECENE), Mauricio Uribe, repasó la participación de empresas neuquinas en ferias internacionales realizadas en Beijing y Houston.

Explicó que se avanzó en contactos con firmas estadounidenses, mexicanas, canadienses y chinas interesadas en asociarse con empresas regionales, generar franquicias y proveer equipamiento para la industria energética.

Además, adelantó que la información será canalizada a través del Centro PyME-ADENEU para que compañías neuquinas puedan acceder a oportunidades de representación y vinculación comercial.

Gaido también mostró la estrategia internacional de Neuquén

En el encuentro también participó el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido, quien brindó detalles de su reciente viaje institucional a China y Japón en busca de inversiones y cooperación vinculada al crecimiento urbano y energético de la región.