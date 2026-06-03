El presidente, Javier Milei, cerró este martes el Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) con un discurso de fuerte contenido político y económico, en el que defendió la gestión nacional, cuestionó al kirchnerismo y se mostró confiado de cara a las próximas elecciones. “Los vamos a pasar por arriba y vamos a seguir impulsando las ideas de la libertad”, afirmó el mandatario al proyectar el escenario electoral de 2027.

"Monstruo K no nos asustás"

Uno de los momentos más llamativos de su exposición llegó cuando comparó al kirchnerismo con una película de Disney. “La campaña es Monster Inc. Monstruo K, no nos asustás más”, sostuvo. Y agregó: “Había monstruos que se dedicaban a asustar niños. El día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser libre y grande nuevamente”.

Durante su intervención, Milei volvió a defender el rumbo económico de su administración y aseguró que la estabilidad alcanzada debe complementarse con crecimiento y apertura económica. “Sabemos que la estabilidad hay que potenciarla con el crecimiento que genera liberar las fuerzas productivas del país. Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia”, expresó. En esa línea, responsabilizó a las gestiones anteriores por la situación económica del país. “Argentina no tuvo mala suerte, tuvo pésimos gobernantes”, afirmó, y añadió que “por primera vez en 100 años hay un gobierno dispuesto a hacer las cosas bien”.

El Presidente también cuestionó el rol histórico del Estado en la economía. “Durante todo este tiempo confundimos a la Nación con el Estado y es el error más caro de la historia”, señaló. Además, endureció sus críticas hacia el kirchnerismo. “No se dejen engañar por esta manga de sociópatas”, manifestó. Y agregó: “Vienen a compararnos como si hubiesen dejado un país como Suiza, no se dejen psicopatear por estos empobrecedores seriales”.

Milei sostuvo que durante 2025 distintos sectores políticos intentaron afectar la estabilidad de su gobierno. “Toda la política intentó hundirnos. Generaron pánico y caos y el mercado comenzó a sufrir, vivimos incertidumbre”, aseguró. Sin embargo, destacó que posteriormente la inflación retomó una tendencia descendente. “Pasadas las elecciones, la inflación volvió al camino descendente debido a los fundamentos sólidos del programa”, afirmó.

El mandatario también defendió la estrategia económica oficial al remarcar que, según su visión, los resultados se alcanzaron sin medidas traumáticas. “Todo esto lo logramos sin devaluar, sin violentar los derechos de propiedad privada”, sostuvo. En otro tramo del discurso, elevó el tono político y denunció que existieron intentos de desestabilización institucional. “Hay que decirlo sin miedo, intentaron un golpe de Estado y les salió mal”, afirmó. Según dijo, hubo intentos de afectar el equilibrio fiscal mediante proyectos legislativos impulsados por la oposición. Además, volvió a cuestionar el modelo de fuerte intervención estatal. “En Argentina matamos la libertad para rendirle culto al dios Estado”, expresó. Al defender las medidas impulsadas por su gestión, sostuvo que “nuestras reformas no son otra cosa que la devolución de la libertad a un pueblo oprimido”.

Finalmente, Milei destacó el volumen de cambios implementados desde el inicio de su mandato y anticipó nuevas iniciativas para fomentar inversiones. “Llevamos más de 15 mil reformas hechas”, aseguró. Y concluyó con una referencia al esquema de incentivos para grandes proyectos: “Vamos a potenciar este proceso con el Super RIGI. Nos van a salir los dólares por las orejas”.