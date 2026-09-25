El presidente Javier Milei defendió el rumbo de su Gobierno y se refirió a las elecciones presidenciales de 2027 durante una entrevista con Bloomberg realizada en Nueva York. El mandatario sostuvo que espera que los argentinos mantengan el proceso de reformas iniciado durante su gestión y afirmó que su espacio representa, según su propia definición, el “cambio de primera mano”.

De qué habló Milei en la entrevista con Bloomberg

Durante la conversación, Milei también cuestionó a sus posibles adversarios políticos y sostuvo que forman parte de sectores con años de trayectoria política. En ese contexto, utilizó una comparación con los productos de primera calidad para diferenciar su propuesta de otras alternativas electorales.

El Presidente también respondió sobre las encuestas que reflejan dificultades para el oficialismo y recordó el escenario previo a las elecciones de 2025. Según planteó, algunos sondeos anticipaban entonces un resultado inferior al 30% para su espacio, mientras que La Libertad Avanza (LLA) terminó obteniendo 41% de los votos, de acuerdo con el resultado que mencionó durante la entrevista.

Milei sostuvo además que el proceso iniciado con su Gobierno “vino para quedarse” y afirmó que, según su interpretación, una mayoría de los argentinos no quiere regresar a las políticas anteriores. Sus declaraciones se produjeron mientras el oficialismo prepara su estrategia para las elecciones presidenciales previstas para 2027.

Cifras, PASO y más allá de 2027

Uno de los temas políticos que abordó fueron las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), mecanismo que el Presidente volvió a cuestionar. Milei las calificó de manera negativa y argumentó que implican un costo para el Estado y que trasladan a los ciudadanos una disputa que, a su entender, debería resolverse dentro de los propios partidos políticos.

En el plano económico, el mandatario afirmó que la actividad lleva 27 ó 28 meses consecutivos de crecimiento. Según los números que presentó durante la entrevista, el primer año de su gestión la economía se expandió 6,7%, mientras que durante el segundo año el crecimiento fue superior al 4%. Para 2026, estimó una expansión cercana al 3% o algo menor y proyectó una cifra similar para 2027.

Milei también habló sobre la evolución del empleo. Afirmó que durante su gestión se generaron 520.000 puestos de trabajo y agregó otros 80.000 al considerar la reducción del empleo público, por lo que presentó una cifra de alrededor de 600.000 puestos de trabajo de expansión neta bajo ese criterio.

El Presidente reconoció, al mismo tiempo, que se produjo una caída del empleo formal y un crecimiento del trabajo informal. Según explicó, esa situación estaría relacionada con la incertidumbre sobre la continuidad del proceso económico y con decisiones transitorias de los trabajadores y las empresas frente a ese escenario.

En relación con los ingresos, Milei afirmó que el salario real del sector privado registrado se encuentra actualmente alrededor de un 10% por encima del nivel que tenía cuando asumió la Presidencia. También sostuvo que, medido en dólares, se encuentra en valores similares a los registrados en 2016.

El jefe de Estado anticipó además que continuará con el programa de reformas y desregulación. En ese sentido, señaló que el Gobierno avanzará con el levantamiento de regulaciones cuando considere que existen condiciones para hacerlo y defendió la apertura comercial como una herramienta para impulsar el crecimiento.

En esa línea, mencionó que la Argentina avanzará en acuerdos comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, EFTA y el bloque del Transpacífico. Milei vinculó una mayor apertura de la economía con la especialización productiva y con la posibilidad de generar mayores niveles de crecimiento.

La entrevista también incluyó cuestiones de política internacional. Milei volvió a expresar su respaldo a Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a quienes calificó como “los dos grandes héroes de la humanidad en este momento”, una definición que realizó al ser consultado sobre su visión del escenario internacional.

Por último, el Presidente se refirió al reclamo argentino por la soberanía sobre las Islas Malvinas y ratificó que su Gobierno continuará utilizando los canales diplomáticos. Milei sostuvo que los habitantes de las islas deben ser tratados con respeto y reiteró la posición argentina de que el territorio pertenece al país por razones que vinculó con la geografía, el derecho y la historia.