Karina Milei convocó a los senadores de LLA para ordenar la agenda legislativa

La secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, convocó a los 21 senadores del oficialismo a una cena en Villa Urquiza para este miércoles por la noche, en la previa de una sesión considerada relevante para el Gobierno en la Cámara alta. El encuentro tendrá como eje la agenda legislativa que el bloque deberá afrontar durante las próximas semanas.

La invitación fue cursada a la totalidad de los integrantes de la bancada y, según trascendió, la dirigente les planteó inicialmente la propuesta como un encuentro para “charlar un poco”, sin establecer un temario cerrado. Desde la Casa Rosada señalaron que la conversación girará alrededor de la agenda parlamentaria en general, mientras que dentro del oficialismo no descartan que se trate de una reunión con temas abiertos.

La cena tendrá lugar mientras el Senado se prepara para discutir dos iniciativas impulsadas por el Ejecutivo. Entre ellas se encuentra la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, además de los cambios al régimen de subsidios al gas conocido como Zonas Frías, dos proyectos que el oficialismo busca llevar adelante en la Cámara alta.

Entre los asistentes estará Patricia Bullrich, presidenta del bloque libertario en el Senado, cuya participación adquiere especial relevancia después de las diferencias que mantuvo durante los últimos días con la conducción de la Casa Rosada. El principal punto de tensión estuvo relacionado con las modificaciones incorporadas al Presupuesto 2027 en materia de discapacidad.

El encuentro entre ambas dirigentes se produce apenas un día después de que Bullrich y Karina Milei compartieran una reunión de la mesa política del Gobierno. Luego de esa conversación, desde el Ejecutivo aseguraron que las diferencias habían quedado aclaradas, aunque también le plantearon a la senadora que cualquier cuestionamiento sobre el funcionamiento de la administración debía canalizarse puertas adentro.

Bullrich, por su parte, había reclamado que las decisiones de alto impacto político fueran comunicadas previamente a los integrantes de la conducción oficialista. La senadora había cuestionado que determinadas medidas pudieran afectar las negociaciones con otros bloques del Congreso sin que ella tuviera información anticipada.

En medio de esa discusión, la titular de la bancada libertaria también protagonizó un cruce con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien había señalado que Bullrich no había conocido los cambios en el Presupuesto porque se había retirado antes de una reunión de la mesa política. La senadora rechazó esa explicación y sostuvo públicamente que se encontraba presente cuando se habló del proyecto.

Más allá de las diferencias recientes, la reunión convocada por Karina Milei tendrá lugar en un momento de fuerte actividad parlamentaria para el oficialismo. Después de los proyectos que se debatirán en la próxima sesión, el Senado deberá abordar otros temas de interés para el Gobierno, entre ellos la reforma electoral, que incluye como uno de sus principales puntos la eliminación de las PASO.

La agenda también contempla el tratamiento de modificaciones a la Ley de Salud Mental, entre otras iniciativas que el Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso. El oficialismo deberá, además, sostener negociaciones con bloques aliados para reunir los votos necesarios en cada uno de los debates.

En ese marco, Karina Milei volverá a encontrarse con la totalidad de los senadores oficialistas después de la reunión que mantuvo con legisladores de ambas cámaras en la Casa Rosada. En aquella oportunidad, la conducción partidaria transmitió una directiva orientada a evitar enfrentamientos públicos con posibles aliados tanto dentro del Congreso como en las conversaciones vinculadas con futuros acuerdos electorales.

La cena en Villa Urquiza funcionará así como una instancia de conversación entre la conducción de La Libertad Avanza y su bloque en el Senado, mientras el Gobierno busca avanzar con su agenda legislativa y recomponer los canales internos después de los últimos cruces políticos.