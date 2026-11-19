La senadora nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez, admitió que le gustaría acompañar al presidente Javier Milei como candidata a vicepresidenta en 2027, aunque aclaró que la decisión sobre la fórmula presidencial estará en manos del mandatario.

"¿Quién le puede decir que no? Creo que sería, en términos personales, una ingenua decir 'no, no me gustaría'. Por supuesto que me gustaría", afirmó la legisladora y aseguró que Milei "va a hacer la mejor elección de la fórmula que lo acompañe en la reelección".

En declaraciones a Radio Mitre, Márquez se mostró convencida de que el oficialismo logrará un nuevo mandato y sostuvo: "Creo que hay una decisión de la Argentina de poder seguir adelante, de entender que este es el camino".

También cuestionó la herencia kirchnerista: "Venimos de la decadencia, del pozo, del fango, del lodo que nos dejó el kirchnerismo. Hemos logrado maravillas, pero todavía no es todo el país que queremos".

Además, la senadora neuquina reconoció que podría integrar el Consejo de la Magistratura y destacó su disposición a aceptar las decisiones de la conducción libertaria, encabezada por Karina Milei.

"Puede ser una posibilidad ir al Consejo de la Magistratura", señaló y agregó: "Si me toca y soy honrada con estar en el Consejo de la Magistratura, creo que lo puedo hacer, que tengo las cualidades".

Consultada sobre la suspensión de las PASO que debate la Cámara alta, Márquez celebró el dictamen conseguido por el oficialismo para lograr ese objetivo, y adelantó que ya trabajan para reunir los votos necesarios para su aprobación cuando se trate en el recinto de sesiones.

Indicó que están "trabajando para tener un poquito más" de los 37 votos mencionados durante la entrevista, aunque evitó precisar una cifra.

Además, rechazó las críticas del kirchnerismo y defendió la iniciativa al sostener que "la sociedad no puede llevar el costo de las PASO, que son una encuesta, una forma de que nosotros nos organicemos y dirimamos nuestras internas".

También justificó que se retirara del proyecto el sistema de adhesión de candidaturas nacionales, al que diferenció de las colectoras tradicionales, para facilitar los acuerdos parlamentarios.











