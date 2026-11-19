Después de más de una década de espera, GTA 6 llegó este 19 de noviembre a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La nueva entrega de Rockstar Games lleva a los jugadores a Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida que tiene a Vice City como uno de sus principales escenarios.

La aventura sigue a Jason Duval y Lucía Caminos, dos protagonistas que se ven involucrados en una trama de delitos y conflictos con distintas organizaciones criminales. Además de la historia principal, el videojuego ofrece un extenso mundo abierto, actividades secundarias y diferentes regiones para recorrer.

GTA 6: cómo es el mapa, cuántas misiones tiene y cuánto dura la historia

Cómo es el mapa

Leonida es el escenario de la nueva entrega y reúne seis grandes regiones con paisajes y características diferentes. Rockstar Games diseñó el mundo abierto más extenso de su historia y, de acuerdo con el director de desarrollo Aaron Garbut, su superficie duplica aproximadamente la de GTA V.

Por el momento, la compañía no publicó una medición oficial en kilómetros cuadrados. Las estimaciones realizadas por jugadores ubicaron la superficie terrestre entre 83 y 125 kilómetros cuadrados, aunque las cifras pueden variar según el método utilizado.

Las seis regiones

Vice City: inspirada en Miami, es el principal centro urbano del juego. Tiene playas, edificios art déco, barrios residenciales, hoteles, locales nocturnos y un puerto.

inspirada en Miami, es el principal centro urbano del juego. Tiene playas, edificios art déco, barrios residenciales, hoteles, locales nocturnos y un puerto. Leonida Keys: un archipiélago tropical basado en los Cayos de Florida, con pequeñas islas y espacios para navegar y bucear.

un archipiélago tropical basado en los Cayos de Florida, con pequeñas islas y espacios para navegar y bucear. Grassrivers: una extensa zona de humedales inspirada en los Everglades, con vegetación subtropical, caimanes y canales.

una extensa zona de humedales inspirada en los Everglades, con vegetación subtropical, caimanes y canales. Port Gellhorn: una localidad costera con moteles antiguos, comercios, instalaciones industriales y caminos para vehículos todoterreno.

una localidad costera con moteles antiguos, comercios, instalaciones industriales y caminos para vehículos todoterreno. Ambrosia: una región agrícola e industrial donde predominan las fábricas, las refinerías de azúcar y las bandas de motociclistas.

una región agrícola e industrial donde predominan las fábricas, las refinerías de azúcar y las bandas de motociclistas. Mount Kalaga National Park: un parque nacional con montañas, bosques, ríos y espacios naturales.

El mapa también incluye una gran variedad de medios de transporte, desde autos y motocicletas hasta embarcaciones y aeronaves. A esto se suman distintos ecosistemas, cambios climáticos y más de 170 especies animales.

Cuántas misiones tiene

La campaña principal de GTA 6 está organizada en cinco capítulos que siguen las aventuras de Jason y Lucía por distintas regiones de Leonida. Las primeras guías publicadas tras el lanzamiento contabilizaron entre 91 y 93 misiones principales, según los criterios utilizados para incluir determinadas tareas y misiones adicionales. Por eso, el número puede variar entre los distintos listados.

Cómo se divide la historia

La historia comienza con la presentación de los protagonistas y sus primeros trabajos. A medida que avanza la campaña, la pareja conoce nuevos personajes, amplía sus contactos y participa en operaciones criminales de mayor escala.

Además de las misiones principales, GTA 6 incorpora encargos de personajes secundarios, desafíos y actividades que permiten extender la experiencia más allá de la trama central.

Cuánto dura la historia

Si bien Rockstar no publicó una duración oficial, las primeras estimaciones de jugadores y medios especializados ubican la campaña principal en torno a las 30 y 40 horas.

Ese cálculo contempla solo las misiones principales. Con las actividades secundarias, los encargos y la exploración del mapa, la duración puede superar ampliamente las 60 horas.