Javier Milei sorprendió con un elogio a Lionel Scaloni: "Es una mente brillante y me gustaría conocerlo"

El presidente Javier Milei volvió a referirse al presente de la Selección argentina y sorprendió con una serie de elogios hacia Lionel Scaloni, a quien definió como "una mente brillante" y uno de los grandes líderes del deporte argentino.

Durante una entrevista con Esteban Trebucq en el canal de streaming La Casa, el mandatario confesó que le gustaría conocer personalmente al entrenador que llevó a la Albiceleste a conquistar el Mundial de Qatar 2022 y a disputar la final de la Copa del Mundo 2026.

"Me gustaría conocerlo", expresó Milei al ser consultado por Scaloni. Luego fue más allá y sostuvo que el director técnico posee condiciones que exceden el ámbito deportivo.

Para el Presidente, el santafesino tiene un perfil que podría destacarse incluso fuera del fútbol. "Para mí tiene un futuro enorme como profesor en las mejores escuelas de negocios del mundo", afirmó, al destacar su capacidad para conducir equipos de alto rendimiento.

Milei puso especial énfasis en el liderazgo demostrado por Scaloni al frente de un plantel integrado por figuras internacionales. En ese sentido, aseguró que "podría enseñar liderazgo en cualquier universidad de hiperélite", al considerar que logró transformar un grupo golpeado en uno de los seleccionados más exitosos de la historia argentina.

El mandatario recordó que Scaloni asumió de manera interina tras el Mundial de Rusia 2018 y luego fue ratificado en el cargo. Desde entonces obtuvo la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y alcanzó el subcampeonato en la Copa del Mundo 2026.

Las declaraciones llegan mientras la Selección comienza a planificar su próximo ciclo de competencia, con amistosos internacionales previstos para los próximos meses y con Scaloni ratificado al frente del equipo nacional.