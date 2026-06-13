Javier Milei volverá a España en medio de la ofensiva opositora contra Manuel Adorni

El presidente Javier Milei volverá a poner el foco en su agenda internacional y viajará a España entre el 24 y el 27 de junio para desarrollar una serie de actividades en Madrid. Será la sexta visita del mandatario a ese país europeo desde que asumió la Presidencia. Esta visita se enmarca en una estrategia de fortalecimiento de vínculos políticos, académicos y empresariales.

Durante su estadía en la capital española. Milei participará de una conferencia y mantendrá reuniones con empresarios en la Universidad CEU San Pablo, una institución con la que ya ha tenido contacto en anteriores oportunidades. La nueva gira se suma a una intensa agenda internacional que el Gobierno considera clave para consolidar relaciones con sectores económicos e inversores extranjeros en un contexto de búsqueda de financiamiento y crecimiento de inversiones.

Un viaje que coincide con una jornada sensible para el Gobierno

La partida de Milei a España se producirá el mismo día en que la oposición intentará avanzar en el Congreso con una ofensiva política contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El funcionario enfrenta cuestionamientos vinculados a su patrimonio y a declaraciones públicas que generaron controversias en las últimas semanas. Distintos sectores opositores buscarán impulsar mecanismos parlamentarios para exigir explicaciones y aumentar la presión política sobre el Gobierno.

La coincidencia de ambas situaciones suma un componente político adicional al viaje presidencial, ya que la administración libertaria deberá enfrentar una jornada de fuerte tensión institucional mientras el mandatario se encuentra en el exterior.

Mercosur y Estados Unidos, las próximas escalas del Presidente

Tras regresar de España, Milei permanecerá algunos días en Argentina antes de retomar sus viajes oficiales. El 30 de junio participará en Asunción de la cumbre de presidentes del Mercosur, un encuentro que adquiere especial relevancia por tratarse del primero luego de la entrada en vigencia del acuerdo comercial entre el bloque regional y la Unión Europea.

La expectativa oficial es que la reunión permita avanzar en la implementación de nuevos mecanismos de integración económica y comercial.

Milei viajará a EE.UU. para participar de los festejos por el Día de la Independencia de ese país norteamericano - Foto: Agencia Noticias Argentinas

Posteriormente, el Presidente volverá a viajar a Estados Unidos. La visita está prevista para el 4 de julio, fecha en la que se celebra la independencia estadounidense. Allí buscará profundizar la relación bilateral con la administración de Donald Trump, uno de los principales aliados internacionales de Milei.

Qué impacto puede tener esta agenda para la Argentina

Desde el Gobierno sostienen que los viajes internacionales forman parte de una estrategia orientada a fortalecer la imagen del país en el exterior, captar inversiones y generar nuevas oportunidades comerciales.

Sin embargo, la agenda también se desarrolla en un contexto de fuerte debate político interno, marcado por discusiones legislativas, tensiones con la oposición y desafíos económicos que continúan impactando en la vida cotidiana de los argentinos.