Jorge Messi, padre de Lionel Messi, reaccionó con humor después de que una falsa noticia sobre su muerte se viralizara este jueves y generara preocupación tanto en la familia como en el entorno de la Selección argentina. La información errónea fue difundida durante una transmisión en vivo y obligó a los allegados del capitán argentino a salir públicamente a desmentirla.

La familia Messi emitió un comunicado en el que informó que Jorge atraviesa una situación de salud, pero aclaró que se encuentra bajo seguimiento médico y evolucionando favorablemente. Además, cuestionó las versiones y especulaciones que circularon durante las últimas horas y pidió respeto por la privacidad familiar.

Horas más tarde, se conoció cómo reaccionó el propio Jorge Messi ante el episodio. Según contó la madre de Lionel, Celia Cuccittini, en una conversación con el periodista Ángel de Brito, el padre del futbolista siguió de cerca toda la repercusión mediática y eligió tomarse la situación con ironía. “Qué quilombo que armé”, fue el comentario que le atribuyeron mientras observaba la cobertura del caso.

El episodio se produjo luego de que Florencia Peña afirmara erróneamente que Jorge Messi había fallecido. La versión se propagó rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre seguidores del futbolista y medios de distintos países. Posteriormente, la información fue desmentida y llegaron las disculpas públicas correspondientes.

La difusión de la fake news coincidió con un momento delicado para la familia. De acuerdo con el comunicado oficial, Jorge Messi permanece bajo control médico y en proceso de recuperación. Sin embargo, los allegados remarcaron que solo los familiares directos cuentan con información precisa sobre su estado de salud y reclamaron prudencia para evitar nuevas especulaciones.

Mientras tanto, Lionel Messi continuó con las actividades de la Selección argentina y volvió a entrenarse con normalidad tras el escándalo generado por la noticia falsa.