La polémica generada por la difusión de una noticia falsa en Luzu TV sigue sumando capítulos. Esta vez fue el presidente de la Nación, Javier Milei, quien volvió a referirse al episodio protagonizado por Florencia Peña, luego de que la actriz y conductora informara erróneamente al aire sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre del capitán de la Selección argentina.

El descargo de Javier Milei contra Florencia Peña tras la difusión de la fake news sobre Jorge Messi

A través de un extenso mensaje en sus redes sociales, el Presidente calificó las declaraciones como "aberrantes e inescrupulosas" y cuestionó duramente la falta de verificación de la información antes de ser difundida.

"Cuando uno cree que ya lo ha visto todo por parte de los medios de comunicación, determinados personajes se ocupan de recordarnos que siempre se puede caer más bajo", expresó Milei, quien además señaló que la situación expuso la responsabilidad que implica comunicar frente a una audiencia masiva.

El Presidente también destacó que, a diferencia de otros casos que suele cuestionar, el canal de streaming tomó medidas inmediatas tras el error. En ese sentido, sostuvo que la emisora tuvo "la decencia de rectificar la información" y avanzar con sanciones para los involucrados.

La crítica del Presidente de la Nación no terminó allí. Milei definió a la actriz y conductora como una "chimentera de poca monta" y aseguró que existen sectores mediáticos que actúan con impunidad bajo el argumento de ejercer el periodismo.

Además del mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado compartió una imagen en Instagram con una frase contundente: "Si te metés con Messi, te metés con todos", en clara defensa de la familia del astro argentino Lionel Messi.

La decisión de Luzu TV tras la difusión de información falsa

Según trascendió en las últimas horas, las autoridades de Luzu TV decidieron desvincular a las productoras responsables de la difusión de la noticia falsa, mientras que Peña optó por dar un paso al costado de la señal.