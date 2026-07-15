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Cuando prendió un porro

Un joven murió incinerado: su familia pide justicia y asegura que la novia le arrojó nafta

Isaías Barrera, de 20 años, murió tras permanecer internado con quemaduras en el 95% de su cuerpo luego de un grave episodio ocurrido en Marcos Juárez. Mientras la Justicia investiga lo sucedido, su familia sostiene que fue víctima de un ataque y reclama la detención de su pareja.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Miércoles, 15 de julio de 2026 a las 09:37
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El incendio ocurrió en una vivienda de Marcos Juárez y la Justicia investiga cómo se inició el fuego.

Un joven de 20 años murió al sufrir quemaduras, presuntamente autoinfligidas, en el 95% de su cuerpo. El lamentable episodio ocurrió en el departamento cordobés de Marcos Juárez y su familia denunció un supuesto ataque cometido por su novia.

La víctima, identificada como Isaías Barrera, falleció el lunes por la noche en el Instituto del Quemado de la ciudad de Córdoba, tras el hecho ocurrido el sábado en un domicilio de la calle Zeballos al 1200, según informaron medios locales.

En primera instancia lo derivaron al Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado al segundo sanatorio.

Isaías Barrera tenía 20 años y falleció tras permanecer internado con gravísimas quemaduras durante dos días.

Familiares y amigos del muchacho marcharon para reclamar justicia y consignaron que el hecho se trató de una agresión. La madre sostuvo que "fue prendido fuego", al tiempo que un vecino afirmó que la pareja de Isaías le arrojó un bidón con combustible mientras encendía un cigarrillo.

La versión del testigo coincidiría con los mensajes de una conversación entablada en WhatsApp: "Estaban peleando. Él estaba prendiéndose un porro y la chica le tiró un bidón de nafta y se prendió fuego".

Asimismo, los familiares señalaron que Barrera radicó tres denuncias por distintos episodios de violencia y exigieron la detención de su pareja, cuyas iniciales son S.S.

La Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez caratuló el caso como lesiones graves, mientras que personal de Investigaciones lleva a cabo pericias, analiza cámaras de seguridad y toma testimonios a fin de esclarecer el suceso.

El joven recibió el último adiós y fue enterrado en el cementerio La Piedad, en la ciudad de Villa María, de la que era oriundo.

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