Encontraron un cuerpo calcinado en Fuerte Apache: tenía un disparo en la cabeza e investigan un ajuste de cuentas

Antes de que el fuego alcanzara los contenedores cercanos, los Bomberos Voluntarios de Ciudadela descubrieron este lunes por la tarde el cuerpo de un hombre envuelto en llamas en el barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache", en la localidad bonaerense de Ciudadela. La víctima, de entre 25 y 30 años y de tez blanca, fue hallada alrededor de las 15:30 en el Nudo 6 del complejo habitacional, lo que dio inicio a una investigación judicial.

De acuerdo con las primeras pericias, el hombre presentaría un disparo de arma de fuego en la cabeza, por lo que los investigadores sospechan que el crimen estaría vinculado a un presunto ajuste de cuentas. Tras sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran, los bomberos dieron aviso a la Policía Bonaerense, que preservó la escena para el trabajo de los peritos.

Las cámaras de seguridad captaron a dos sospechosos que habrían trasladado el cadáver antes de incendiarlo.

En el lugar intervino personal de Policía Científica con el objetivo de establecer la identidad de la víctima y reconstruir las circunstancias del hecho. La Justicia ordenó la realización de la autopsia y una serie de pericias complementarias para determinar la causa médica de la muerte, además de buscar rastros y huellas que permitan identificar a los responsables.

La pesquisa también avanzó sobre el análisis de las cámaras de seguridad de la zona. Según una fuente policial, las imágenes permitieron detectar a dos personas que habrían empujado un carro hasta el sitio donde apareció el cuerpo y, una vez allí, lo habrían incendiado. Los investigadores procuran identificar a ambos sospechosos y establecer su participación en el crimen.

En paralelo, vecinos de Fuerte Apache relataron que durante la madrugada se registró una intensa balacera entre bandas que se disputarían el control del territorio para la venta de drogas. Ese testimonio reforzó una de las principales hipótesis de la investigación, que vincula el homicidio con un enfrentamiento entre organizaciones delictivas, mientras los efectivos continúan relevando pruebas y analizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector.