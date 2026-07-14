La mañana comenzó con una escena que pudo haber terminado de otra manera en el oeste de la ciudad de Neuquén. En pocos minutos, varios canastos de basura aparecieron envueltos en llamas sobre distintas cuadras, muy cerca de viviendas, vehículos y comercios.

El episodio ocurrió alrededor de las 7 en el sector de avenida del Trabajador, República de Italia y Collón Curá, en inmediaciones de la rotonda que conecta los barrios Gregorio Álvarez, Melipal y Progreso.

Según confirmó la Policía, un hombre de 39 años fue demorado como presunto autor de los incendios luego de un operativo que comenzó tras un alerta al Centro de Operaciones Policiales (COP).

Un recorrido marcado por el fuego

Cuando los efectivos de la Comisaría 21 llegaron al lugar encontraron cinco canastos de residuos incendiados.

Al mismo tiempo, desde el sistema de monitoreo informaron que el presunto responsable caminaba por Collón Curá hacia el oeste. Los policías lograron interceptarlo en la esquina de Collón Curá y Chajarí.

De acuerdo con la información oficial, al advertir la presencia de los uniformados el hombre intentó escapar, pero fue alcanzado y demorado a pocas cuadras del lugar.

Vecinos, Cliba y Bomberos evitaron que el incendio creciera

Antes de la llegada de los bomberos, fueron trabajadores de Cliba quienes detectaron las llamas y comenzaron a combatir el fuego junto con barrenderos que se encontraban en la zona.

Desde el lugar, el periodista Juan Pablo Andréz informó por AM550 que el incendio también alcanzó un contenedor de residuos y que "eran varios cestos de basura que estaban siendo incendiados".

Poco después arribó una dotación del Cuartel de Bomberos N.º 2, que logró extinguir todos los focos.

Una vecina manifestó a la Policía que uno de los incendios se encontraba muy cerca de su vivienda, una situación que incrementó el riesgo para las propiedades linderas.

El barrio volvió a quedar bajo tensión

Tras controlar el incendio, la Policía mantuvo una guardia en el sector mientras avanzaban las primeras actuaciones.

Según relató Andréz desde el lugar, el hombre demorado es mayor de edad y es conocido por vecinos del barrio Gregorio Álvarez. También indicó que en el operativo no se observó la presencia de una ambulancia y que el resguardo del lugar quedó a cargo de efectivos policiales.

Bomberos Judiciales también intervino para realizar las diligencias correspondientes y el hombre quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá determinar las circunstancias del hecho y su eventual responsabilidad.