Un jubilado murió al ser aplastado por un portón en una gomería

Un hombre de 73 años perdió la vida este jueves tras ser aplastado por el portón de una gomería ubicada en el 3400 de la avenida Córdoba, en el barrio porteño de Almagro. El accidente ocurrió por la mañana mientras la víctima se encontraba dentro del local, situado entre las calles Billinghurst y Mario Bravo.

Según informaron Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y la Policía de la Ciudad, el portón se desprendió repentinamente y cayó sobre el hombre, dejándolo inconsciente. Los bomberos retiraron el portón y encontraron al jubilado en paro cardiorrespiratorio, por lo que de inmediato el equipo médico del SAME le practicó maniobras de reanimación.

Bomberos retiraron el portón y hallaron al jubilado en paro cardiorrespatorio inmediato.

Pese a los esfuerzos, los profesionales confirmaron el fallecimiento de la víctima pocos minutos después de su llegada. El hecho conmocionó a vecinos y comerciantes de la zona, quienes presenciaron el operativo de rescate y la llegada de los servicios de emergencia.

La investigación del accidente quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 5, dirigida por el doctor César Troncoso. El fiscal dispuso la realización de diversas pericias para determinar las causas del desprendimiento del portón y establecer si hubo alguna responsabilidad en el hecho.