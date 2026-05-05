Un violento episodio delictivo se registró este martes en el barrio Once de la localidad cordillerana de Villa La Angostura. Al menos dos hombres con el rostro cubierto irrumpieron en la casa de una anciana. La amenazaron, la redujeron y se llevaron distintos elementos de valor.

Qué se llevaron los delincuentes tras el violento robo en Villa La Angostura

El hecho ocurrió durante la mañana en una vivienda de calle Cerro Inacayal casi en la intersección con Los Taiques, en la localidad de Villa La Angostura. Allí, dos delincuentes encapuchados redujeron a la única ocupante de la vivienda y escaparon con un televisor, una tablet y un teléfono celular.

Una vez avisados de lo ocurrido, efectivos de la Comisaría 28° realizaron un operativo que terminó con cuatro sospechosos demorados. Tras verificar las identidades de los aprehendidos, se constató que uno de ellos tenía un pedido de captura vigente a raíz de una causa de hurto simple.

Intervención judicial y avance de la causa

Soledad Rangone de la Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén capital tomó intervención en el caso. La fiscal dispuso la detención inmediata del sospechoso con pedido de captura, por orden del juez de Garantías Luis Sebastián Giorgetti.

El imputado permanecerá alojado en una dependencia policial hasta la audiencia de formulación de cargos, prevista para este miércoles, que se realizará de manera virtual. En paralelo, la investigación continúa para determinar el grado de participación de los otros tres aprehendidos en el robo.