La Justicia federal resolvió este viernes archivar la causa contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que investigaba un presunto uso indebido de recursos públicos por el traslado de su esposa en un vuelo oficial. La decisión fue tomada por el juez Daniel Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscal Alejandra Mangano, que concluyó que no existió delito.

El expediente se había originado tras una denuncia por el viaje de Bettina Angeletti a Estados Unidos, en el marco del evento “Argentina Week”, junto a la comitiva oficial. Según la resolución judicial, el traslado no implicó un costo adicional para el Estado ni una irregularidad administrativa.

Con el archivo de la causa, el caso queda cerrado en esta instancia judicial, sin imputaciones ni medidas pendientes contra el funcionario.

El fallo que cerró la investigación

El juez Rafecas dispuso el archivo de la causa por inexistencia de delito, tras analizar los informes oficiales sobre el uso del avión presidencial. La decisión se apoyó en el dictamen previo de la fiscal Mangano, quien ya había solicitado cerrar el expediente.

Según la resolución, no se verificaron los elementos del delito de malversación de caudales públicos, contemplado en el artículo 260 del Código Penal.

Sin gasto adicional ni irregularidad

Uno de los puntos centrales del fallo fue que el traslado de la esposa de Adorni no generó erogaciones extra para el Estado.

De acuerdo con los informes de la Secretaría General de la Presidencia y la Jefatura de Gabinete, el avión Boeing 757-200 contaba con 39 plazas y tenía más de diez asientos disponibles en cada tramo del viaje, realizado entre el 6 y el 11 de marzo.

En ese contexto, la inclusión de Bettina Angeletti fue considerada un uso razonable de las facultades discrecionales de la comitiva oficial.

¿Qué se investigaba exactamente?

La denuncia apuntaba a un presunto uso indebido de recursos públicos por la participación de la esposa del vocero en un vuelo oficial hacia Estados Unidos.

Sin embargo, la fiscalía concluyó que el hecho carecía de entidad penal, ya que no implicó gasto extraordinario ni desvío de fondos públicos.

La reacción del Gobierno

Tras conocerse la decisión judicial, Manuel Adorni publicó un mensaje en redes sociales: “El tiempo es un juez tan sabio, que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será Justicia. Fin”.

El presidente Javier Milei también reaccionó en la red social X, donde afirmó: “Esto se empieza a poner lindo”, en referencia al cierre de la causa.