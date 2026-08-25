La Justicia le concedió 15 días adicionales a Manuel Adorni para que presente la documentación y las explicaciones sobre su patrimonio, en el marco de la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito durante el período en el que se desempeñó como funcionario público.

El juez Ariel Lijo hizo lugar este martes al pedido presentado por la defensa del exjefe de Gabinete, cuyo plazo original para responder el requerimiento fiscal vencía durante esta jornada.

Además, el magistrado autorizó que la defensa acceda a copias de los archivos obtenidos del teléfono del contratista Matías Tabar, material que Adorni había solicitado para poder responder algunos de los puntos planteados por la fiscalía. La diligencia para obtener esas copias se realizará este miércoles.

El fiscal Gerardo Pollicita había intimado al exfuncionario a brindar explicaciones sobre más de 20 cuestiones vinculadas con la evolución de su patrimonio y el de su esposa, Bettina Angeletti, durante el período comprendido entre diciembre de 2023 y junio de 2026.

El pedido de la fiscalía busca reconstruir el origen y destino de los fondos utilizados por el grupo familiar, además de la evolución de sus bienes, inversiones, créditos y deudas. Para eso, se analizaron ingresos y egresos, gastos habituales y extraordinarios, transferencias, operaciones en efectivo y movimientos realizados en moneda extranjera.

Entre los puntos que Adorni deberá explicar aparece el origen de los dólares en efectivo declarados en sus declaraciones juradas. También deberá aportar documentación relacionada con dos préstamos que habría recibido de sus familiares Silvia Pais y Norma Zuccolo, incluyendo información sobre la existencia de esas operaciones, las fechas y la entrega de los fondos.

La investigación también pone el foco en la adquisición de un Jeep y en la compra del lote 380 del country Indio Cuá, además del dinero utilizado para financiar las obras realizadas posteriormente en esa propiedad.

Uno de los requerimientos específicos está relacionado con los US$245.000 que Adorni habría abonado a Tabar por la remodelación integral de la vivienda. La fiscalía pidió que se detalle el origen de ese dinero y que se presente la documentación que permita respaldar las operaciones.

También deberá explicar los fondos utilizados para pagar los muebles del departamento ubicado en Miró 550, una operación que habría sido cancelada en dólares y en efectivo.

El requerimiento fiscal incluye además preguntas sobre la compra y las mejoras realizadas en un inmueble del barrio porteño de Caballito, así como sobre ingresos que no están alcanzados o se encuentran exentos del impuesto a las Ganancias.

La fiscalía también pidió explicaciones sobre viajes al exterior, alquileres temporarios, expensas y gastos escolares, además de las operaciones en las que podrían haber intervenido terceras personas para realizar compras o efectuar pagos en nombre del grupo familiar.

Otro de los puntos que deberá responder Adorni está relacionado con sus operaciones con criptoactivos. En particular, deberá explicar el origen del capital con el que aseguró haber comenzado sus inversiones en bitcoin.

La defensa había planteado la necesidad de contar con los archivos del teléfono de Tabar antes de responder el requerimiento. Con la prórroga concedida por Lijo, Adorni tendrá ahora 15 días adicionales para presentar su descargo y aportar la documentación solicitada.

El requerimiento fiscal constituye una instancia previa a una eventual declaración indagatoria. Por eso, una vez que la defensa presente las explicaciones y la documentación, la fiscalía deberá evaluar si las respuestas permiten aclarar las inconsistencias detectadas o si corresponde avanzar con nuevas medidas en la investigación.

La causa busca determinar si las diferencias observadas entre los ingresos declarados y los movimientos patrimoniales del grupo familiar pueden ser justificadas con documentación y fuentes de fondos lícitas.