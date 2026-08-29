Visita del papa León XIV: una delegación de la Santa Sede llegará este domingo a la Argentina

Una delegación oficial de la Santa Sede llegará este domingo 30 de agosto a Buenos Aires para avanzar con los preparativos de la primera visita del papa León XIV a la Argentina. Los representantes del Vaticano recorrerán los lugares previstos para las actividades y analizarán aspectos vinculados con la logística, los desplazamientos y la seguridad.

La llegada de la comitiva, que coincide con la conmemoración de Santa Rosa de Lima, se producirá en el marco de una serie de reuniones y evaluaciones que buscan terminar de definir la agenda del Sumo Pontífice, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. Por ahora, el itinerario definitivo todavía no está cerrado y se espera que pueda quedar establecido hacia mediados de septiembre.

La delegación del Vaticano llegará este domingo

La denominada “Cápsula de la Delegación Oficial de la Santa Sede” arribará al Aeroparque Jorge Newbery a bordo del vuelo LA 2369. El operativo contará con acompañamiento policial durante el traslado y un control de explosivos realizado por el Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina (PFA).

La comitiva será trasladada mediante un dispositivo compuesto por cinco vehículos. El operativo forma parte de las tareas de coordinación que comenzaron antes de la llegada de León XIV y que involucran a autoridades argentinas, representantes de la Iglesia y especialistas del Vaticano.

La delegación permanecerá en el país hasta el jueves y estará encabezada por monseñor José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los Viajes Apostólicos. También está prevista la llegada del jefe de seguridad del Vaticano junto con especialistas que analizarán los recorridos y las condiciones de los lugares donde podría desarrollarse la agenda papal.

Seguridad y logística: qué se está definiendo

Uno de los puntos centrales de la planificación será establecer cómo se realizarán los desplazamientos del Papa y cómo se garantizará la seguridad en celebraciones que podrían reunir a una gran cantidad de fieles.

Los especialistas deberán evaluar accesos, recorridos, espacios para las actividades y los protocolos necesarios para proteger a Su Santidad sin impedir el contacto cercano con la gente. La seguridad será coordinada entre los equipos del Vaticano y las fuerzas argentinas.

La visita de la delegación también tendrá un impacto directo en la organización de los lugares que podrían recibir al Papa. Entre los escenarios que actualmente están bajo evaluación aparecen el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo; la Basílica de Luján y el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), en Córdoba. La decisión final estará en manos del Vaticano.

Cómo será el operativo de seguridad para la llegada

La llegada de los representantes de la Santa Sede ya contempla un esquema especial de seguridad, con acompañamiento policial desde el aeropuerto y controles preventivos. En particular, se realizará una inspección de explosivos a cargo del GEDEX de la PFA.

Este procedimiento anticipa la dimensión del operativo que deberá implementarse durante la visita de noviembre. La seguridad deberá contemplar no solo los traslados del Papa, sino también los accesos a los lugares de encuentro y las posibles concentraciones masivas de fieles.

En paralelo, las autoridades argentinas y los equipos de seguridad del Vaticano trabajan en protocolos que permitan combinar el resguardo del Pontífice con una agenda que busca mantener el contacto con los fieles.

Qué lugares visitará el papa León XIV en Argentina

La visita tendrá una duración de tres días y comprenderá actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba. El Papa llegará al país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay y permanecerá hasta el miércoles 11.

Aunque esos tres destinos forman parte del esquema general de la visita, todavía resta definir el detalle de las actividades y los lugares exactos en los que se desarrollarán. La delegación que llegará este domingo será clave para avanzar en esas decisiones.

En Buenos Aires, uno de los escenarios que se encuentra bajo análisis es el Monumento a los Españoles, mientras que en Luján se evalúa la Basílica y en Córdoba el predio de FAdeA.

El Gobierno nacional también participa de la organización

La organización de la visita estará dividida entre distintas instituciones. La Iglesia tendrá a su cargo el contenido pastoral y las celebraciones, mientras que el Gobierno nacional será responsable de cuestiones vinculadas con infraestructura, logística y seguridad.

En la Casa Rosada, Karina Milei designó a Mara Gorini como una de las principales responsables de la coordinación entre el Gobierno, la Iglesia y las autoridades de las ciudades involucradas.

Además, ya se realizaron reuniones de coordinación con funcionarios nacionales, entre ellos el canciller Pablo Quirno, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Cuándo quedará definida la agenda de la visita del Papa a la Argentina

La agenda de León XIV todavía está en proceso de definición y algunas alternativas planteadas inicialmente fueron modificadas. El objetivo es que el itinerario definitivo pueda quedar establecido hacia mediados de septiembre.

La inspección de los escenarios y recorridos permitirá determinar cuáles son las condiciones necesarias para cada actividad y qué despliegue deberán realizar las fuerzas de seguridad.

Para los fieles que quieran participar de las actividades, todavía no fueron informados todos los detalles sobre accesos, horarios y mecanismos de ingreso. Esos aspectos quedarán sujetos a las decisiones finales que se adopten durante las próximas semanas.