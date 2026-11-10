La ciudad de Luján ya está lista y espera la llegada del papa León XIV que se llevará a cabo este miércoles 11 de noviembre, tratándose así del último punto de la agenda prevista en la Argentina, para luego retirarse al Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Perú.

Desde este martes a las 16 se hará la apertura de la Zona 0, lo que permitirá la habilitación del ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján y el cierre total de la zona de influencia.

El Municipio de Luján informó que, quienes quieran ir, deberán ingresar por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la Rotonda Ana de Matos.

Dos horas después, a las 18, comenzarán los espectáculos musicales y artísticos en dos escenarios que durarán hasta el miércoles a la una de la madrugada. Entre los artistas que dirán presentes se encuentran Filocalia, Hermanos Menta, Daniel Poli, Ariel Glasser, Santi Tucumán, Los Chillados, Carafea, Los Campedrinos, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto junto a su equipo.

Se destacó que uno de los primeros momentos significativos será el ingreso de la Virgen Peregrina, que recorrerá el corredor central de la plaza evocando la historia de la Virgen de Luján y la figura del Negro Manuel.

La vigilia tendrá también un momento dedicado especialmente a los jóvenes, acompañando mediante una transmisión en vivo el encuentro del papa León XIV con ellos en la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la madrugada del miércoles también habrá espacios de silencio, descanso, oración y reconciliación, hasta el comienzo de las actividades de la mañana.

Las actividades de la previa al arribo del Sumo Pontífice se concentrarán en la plaza de la Basílica y en el escenario ubicado a un costado de ella, con una programación que incluirá la participación del Ballet Sumampa y la presentación musical de Luciano Pereyra. También se transmitirá en vivo de la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto.

Por su parte, el Coro Municipal de Luján de Cámara “Ernesto Storani” será parte de la celebración litúrgica y tendrá a su cargo la interpretación musical durante la Santa Misa.

Otro de los momentos más significativos de la mañana será el descenso de la imagen original de la Virgen de Luján desde el altar mayor de la Basílica, donde se celebrará la misa.

Acerca de la llegada del Santo Padre, se destacó que abordará el papamóvil cerca del ingreso a la ciudad y avanzará lentamente por la avenida Nuestra Señora de Luján hasta la Plaza Belgrano, para luego iniciar la Santa Misa.

En el predio se montó una amplia zona de servicios que contará con baños, patios de comidas, puestos de salud, hidratación y seguridad, para acompañar a quienes lleguen a Luján.