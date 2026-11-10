El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su llegada a Córdoba este martes 10 de noviembre al acercarse espontáneamente a un grupo de estudiantes que lo esperaba en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Después de saludar al gobernador Martín Llaryora, al intendente Daniel Passerini y al arzobispo Ángel Rossi, el Pontífice se apartó de la alfombra roja y caminó hacia los chicos ubicados a un costado de la pista.

Allí se tomó unos minutos para saludarlos, recibió las cartas que le habían preparado y les entregó rosarios de la Santa Sede. También posó para fotografías con dos de los niños y sorprendió a uno de ellos al aceptar sacarse una selfie, en un gesto que despertó la emoción de quienes presenciaban la escena.





Entre los chicos estaba Lisandro Pino, un alumno rural que recorre siete kilómetros a caballo para estudiar.

Los estudiantes pertenecían a distintas instituciones educativas de la provincia: las escuelas de alta montaña Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y Nuestra Señora del Valle, de Los Gigantes, además de la escuela República del Perú, de la ciudad de Córdoba.

El papa León XIV sorprendió a los estudiantes al acercarse, saludarlos y sacarse selfies durante su llegada a Córdoba.

Mientras el Pontífice se acercaba a saludar a los chicos que lo esperaban a un costado de la pista, uno de ellos decidió expresarle su cariño de una manera muy particular.

“Te queremos, Papa”, le dijo primero. Y enseguida, al notar el anillo que llevaba puesto, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia provocó una sonrisa en León XIV y también generó risas entre quienes presenciaban el momento.

Lisandro Pino, el alumno que llega a caballo a la escuela

Entre los chicos que participaron de la bienvenida estaba Lisandro Pino, quien vive en el paraje Corral de Ceballo, en Pampa de Achala, y cursa sexto grado en la Escuela Albergue Ceferino Namuncurá, de Los Cerros.

Su historia refleja las particularidades de la vida escolar en las zonas de alta montaña: su casa está ubicada a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar y, para llegar a clases, debe recorrer siete kilómetros a caballo.

La participación de Lisandro en el recibimiento del Papa fue especialmente significativa, ya que representó a los estudiantes de toda la provincia de Córdoba durante el encuentro con León XIV.