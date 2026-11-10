El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su llegada a Córdoba este martes 10 de noviembre al acercarse espontáneamente a un grupo de estudiantes que lo esperaba en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella. Después de saludar al gobernador Martín Llaryora, al intendente Daniel Passerini y al arzobispo Ángel Rossi, el Pontífice se apartó de la alfombra roja y caminó hacia los chicos ubicados a un costado de la pista.
Allí se tomó unos minutos para saludarlos, recibió las cartas que le habían preparado y les entregó rosarios de la Santa Sede. También posó para fotografías con dos de los niños y sorprendió a uno de ellos al aceptar sacarse una selfie, en un gesto que despertó la emoción de quienes presenciaban la escena.
Los estudiantes pertenecían a distintas instituciones educativas de la provincia: las escuelas de alta montaña Ceferino Namuncurá, de las Altas Cumbres, y Nuestra Señora del Valle, de Los Gigantes, además de la escuela República del Perú, de la ciudad de Córdoba.
Mientras el Pontífice se acercaba a saludar a los chicos que lo esperaban a un costado de la pista, uno de ellos decidió expresarle su cariño de una manera muy particular.
“Te queremos, Papa”, le dijo primero. Y enseguida, al notar el anillo que llevaba puesto, agregó con total naturalidad: “Alto anillito, eh”. La ocurrencia provocó una sonrisa en León XIV y también generó risas entre quienes presenciaban el momento.
Lisandro Pino, el alumno que llega a caballo a la escuela
Entre los chicos que participaron de la bienvenida estaba Lisandro Pino, quien vive en el paraje Corral de Ceballo, en Pampa de Achala, y cursa sexto grado en la Escuela Albergue Ceferino Namuncurá, de Los Cerros.
Su historia refleja las particularidades de la vida escolar en las zonas de alta montaña: su casa está ubicada a unos 2.100 metros sobre el nivel del mar y, para llegar a clases, debe recorrer siete kilómetros a caballo.
La participación de Lisandro en el recibimiento del Papa fue especialmente significativa, ya que representó a los estudiantes de toda la provincia de Córdoba durante el encuentro con León XIV.