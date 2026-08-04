Patricia Bullrich confirmó cambios en la Ley de Tierras y aseguró: "Se gana por un voto"

La presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este martes que el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada incluirá un límite del 25% para la extranjerización de tierras a nivel nacional. Además, la exministra de Seguridad aseguró que el oficialismo confía en conseguir los votos necesarios para aprobar la iniciativa en el Senado.

Durante una conferencia de prensa en el Salón de las Provincias de la Cámara alta, la legisladora sostuvo que "se gana por un voto", en referencia a la ajustada votación que se espera para la sesión prevista esta semana. Bullrich explicó que el nuevo texto fue modificado "por pedido de la oposición constructiva" y señaló que el límite del 25% representa un criterio similar al que aplica Brasil. El cambio implica elevar el tope respecto de la legislación vigente, que establece un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras.

La senadora también confirmó que se eliminará el límite de 1.000 hectáreas para la compra de tierras por parte de extranjeros en la denominada zona núcleo, una restricción contemplada en la normativa actual. Además, el proyecto dejará sin efecto los topes establecidos por municipio, departamento o provincia, al considerar que esas limitaciones dificultan el funcionamiento del mercado de tierras.

El oficialismo introdujo estas modificaciones con el objetivo de sumar respaldo de bloques dialoguistas y alcanzar la mayoría necesaria en una votación que se anticipa muy ajustada. En ese escenario, la postura de algunos senadores de la UCR y de fuerzas provinciales será determinante para el resultado final.

La iniciativa forma parte del paquete de proyectos que impulsa el Gobierno para reformar el régimen de propiedad rural y facilitar inversiones, aunque continúa generando debate entre quienes consideran que una mayor apertura podría afectar el control sobre tierras estratégicas del país.