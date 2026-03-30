La ciudad de Neuquén se prepara para un fin de semana largo con una agenda cargada de actividades pensadas para vecinos y visitantes. Durante cinco días, desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, habrá paseos guiados, propuestas culturales, espacios gastronómicos y actividades recreativas en distintos puntos, con eje en la Península Hiroki.

La programación incluye opciones gratuitas con horarios establecidos, recorridos organizados y actividades distribuidas a lo largo de toda la jornada, lo que permite planificar cada día con anticipación.

Paseos guiados y recorridos durante todo el fin de semana

Uno de los puntos fuertes será el cronograma de paseos turísticos gratuitos coordinados por la Municipalidad. Las salidas serán con inscripción presencial 30 minutos antes y con cupos limitados.

Habrá opciones como el bus turístico, minibuses hacia distintos circuitos, recorridos por miradores, parques y balnearios, con salidas desde la mañana y frecuencias durante toda la jornada.

Además, la Península Hiroki contará con guiados permanentes entre las 9 y las 19, con recorridos cada dos horas y sin necesidad de inscripción previa.

Circuito especial de Semana Santa

Durante el viernes 3 y el domingo 5 a las 10:30, se realizará un circuito temático vinculado a la historia religiosa de la ciudad.

El recorrido parte desde el Parque Central, pasa por el Parque Jaime de Nevares, continúa hacia el Cristo de la Hermandad en la barda y finaliza en la Catedral y la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.

El paseo tiene una duración aproximada de dos horas y requiere inscripción previa en el lugar.

Hiroki, el centro de las actividades

La Península Hiroki concentrará gran parte de la agenda, con propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y espectáculos.

Jueves: apertura con música y productores locales

La jornada inaugural será el jueves de 14 a 19, con stands de pastelería, jugos e infusiones, acompañados por música en vivo y espectáculos.

También se presentará la Sinfónica de CALF con un concierto en el salón principal, sumando una propuesta artística para toda la familia.

Viernes: gastronomía y actividades para las infancias

El viernes, entre las 11 y las 17, la actividad estará centrada en la gastronomía. Habrá una cocina interactiva con preparación de paella, donde el público podrá observar el proceso y acceder a porciones a precio promocional.

Se sumarán talleres para niños, como pintura de huevos de Pascua, cuentacuentos y espectáculos infantiles, además de música en vivo durante toda la jornada.

Sábado: propuestas desde la mañana hasta la tarde

El sábado comenzará temprano, de 9 a 12, con una actividad en el área protegida que incluye recorridos guiados, reconocimiento del entorno natural y una dinámica de trivias. La participación requiere inscripción previa y tiene cupos limitados.

Por la tarde, de 14 a 19, volverán los stands gastronómicos, las propuestas culturales y los espectáculos en vivo.

Durante los tres días, habrá emprendedores locales con productos regionales, desde café y chocolate hasta alfajores y frutos secos.

Oficinas abiertas y más propuestas en agenda

Durante todo el fin de semana largo, las oficinas de informes turísticos funcionarán con horarios extendidos: en el centro y la terminal de 8 a 20, en el puente de 8 a 19 y en el río de 8:30 a 19.

Además, se prevé la publicación de una agenda completa con actividades de prestadores turísticos, agencias, ferias y museos, ampliando las opciones disponibles en la ciudad.

Con una programación distribuida en distintos puntos y horarios, el fin de semana largo en Neuquén ofrece alternativas para organizar cada jornada y recorrer la ciudad con propuestas accesibles y variadas.