La senadora nacional por Neuquén Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, fue designada como integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. La decisión quedó formalizada mediante un decreto firmado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, en su carácter de titular del Senado, que estableció quiénes serán los cuatro representantes de la Cámara alta en el organismo.

Con esta designación, Neuquén tendrá representación en uno de los espacios institucionales más importantes del sistema judicial argentino, encargado de organizar los concursos públicos para cubrir cargos de jueces nacionales y federales, intervenir en procedimientos disciplinarios contra magistrados y administrar los recursos del Poder Judicial.

La definición se produjo luego de una disputa política por la distribución de las cuatro bancas correspondientes al Senado. El oficialismo nacional aspiraba a conseguir dos representantes, pero finalmente el reparto quedó conformado por dos lugares para el justicialismo, uno para La Libertad Avanza y el restante para la Unión Cívica Radical.

De esta manera, Márquez ocupará una de las bancas en representación del espacio libertario, en un organismo clave para el funcionamiento y la composición de la Justicia nacional.

Quiénes integrarán el Consejo de la Magistratura por el Senado

Además de la senadora neuquina, los otros tres representantes titulares designados son Florencia López (La Rioja), Partido Justicialista; Eduardo de Pedro (Buenos Aires), Partido Justicialista y Maximiliano Abad (Buenos Aires), Unión Cívica Radical.

El decreto también estableció quiénes serán los legisladores suplentes. Por el justicialismo fueron designados Sergio Uñac, de San Juan, y Martín Soria, de Río Negro. En tanto, el reemplazante de Márquez será Gonzalo Guzmán Coraita, senador por Salta y presidente de la Comisión de Justicia.

Por la UCR, el suplente de Maximiliano Abad será Eduardo Vischi, de Corrientes.

Qué funciones cumple el Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que tiene un papel central en la selección y el control de los jueces nacionales y federales. Entre sus principales atribuciones se encuentran la organización de concursos públicos de oposición y antecedentes para cubrir vacantes judiciales, la elaboración de ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo, la intervención en procedimientos disciplinarios y la administración de los recursos del Poder Judicial de la Nación.

La incorporación de Nadia Márquez ubica a Neuquén en un espacio de decisión institucional que interviene en la conformación de la Justicia federal y nacional, mientras que la representación patagónica también estará presente entre los suplentes a través del senador rionegrino Martín Soria.