El Senado convirtió en ley por unanimidad el proyecto denominado "Ley Joaquín" que apunta a "establecer la obligatoriedad de medidas de seguridad destinadas a prácticas deportivas y recreativas" con el objetivo de evitar accidentes. La iniciativa fue votada por los 68 senadores que estaban presentes en la sesión, y ante la mirada de los familiares de las víctimas que padecieron la perdidas de sus seres queridos, por la falta de seguridad en las prácticas deportivas.

El proyecto lleva el nombre de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que falleció en enero de 2026 en un campamento en Junín de los Andes tras ser golpeado por un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado y su familia impulsó el proyecto para que su historia se transforme en una herramienta de prevención. El proyecto establece que las medidas deberán ser cumplidas por todas las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo en sus instalaciones, así como por aquellas que cuenten con estos elementos en espacios públicos”.

La norma propuesta dispone la obligación de instalar, anclar, mantener y controlar estrictamente los arcos de fútbol, hockey, handball, rugby, aros de básquet, postes de red de vóley y juegos de plaza instalados en espacios públicos y privados.

En el debate del proyecto, el senador peronista Carlos Linares señaló que "es valioso señalar el tremendo valor que tienen que tener las familias para, en medio de semejante desgarramiento y desolación que produce un hecho de este tipo, generar algo positivo y útil para la sociedad para que no vuelva a suceder”.

El radical Maximiliano Abad indicó: “Queremos que los chicos hagan deporte, disfruten de las plazas y crezcan en los clubes. La seguridad en esos espacios deportivos tiene que ser una prioridad para que cada uno vuelva a casa sano y salvo”.

“Cada institución tiene que garantizar instalaciones seguras. Hacen falta revisiones periódicas, personal capacitado y correcciones a tiempo”, expresó Abad.

En tanto, el senador libertario Bruno Olivera Lucero afirmó que "la práctica deportiva cumple una función social extraordinaria para la que esta iniciativa establece normativas básicas de seguridad, pero no alcanza con sancionar la ley: hay que hacerla cumplir por toda la sociedad".