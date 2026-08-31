General Roca se prepara para cambiar su paisaje urbano: el Municipio trabaja en una reforma del Código de Edificación y del Plan Director que permitiría levantar edificios de hasta 19 pisos en sectores del área céntrica, muy por encima de los límites actuales, en una apuesta por destrabar inversiones y acompañar el fuerte crecimiento de la construcción registrado durante 2026.

La modificación busca reemplazar un código que, según quedó prácticamente parchado después de sucesivas reformas. La intención ahora es empezar “de cero”, simplificar los trámites, hacer más accesible la presentación de planos y reforzar el área de visado con más personal. El proyecto será enviado al Concejo Deliberante y el objetivo oficial es que quede aprobado antes de fin de año.

Pero el cambio que seguramente generará más miradas está varios metros por encima del nivel de la calle. El Municipio analiza establecer un nuevo esquema de alturas para el área centro, delimitada desde San Juan hasta Mendoza y desde el Canal Grande hasta el Canalito. En ese sector se proyecta un escalonamiento y un techo máximo que rondaría los 19 pisos, aunque todavía se trata de una propuesta en elaboración y no de una autorización general para construir torres de esa altura.

El salto no es menor. Actualmente, los edificios del centro tienen un límite aproximado de 25 metros, equivalente a unos 12 o 14 pisos, mientras que las construcciones de 16 pisos que existen en Roca fueron posibles mediante excepciones. Ahora la discusión es si esas excepciones pueden dejar de ser la regla informal y convertirse en parte de una planificación urbana que permita mayor densidad en determinados sectores.

El crecimiento en altura estará atado a una condición bastante terrenal: que haya servicios para sostenerlo. Agua, gas y cloacas deberán otorgar la correspondiente factibilidad técnica para cada proyecto. En otras palabras, la Municipalidad puede habilitar metros y pisos en los papeles, pero las empresas prestadoras tendrán la última palabra respecto de si la infraestructura existente puede acompañar semejante crecimiento.

Y en esa transformación aparece el Canalito como uno de los grandes protagonistas. El Municipio considera que ese corredor se está convirtiendo en un sector atractivo para inversores y pretende potenciarlo mediante las modificaciones al Código y al PDR, que establece los usos y las alturas según cada zona. El dato que explica buena parte de esta ofensiva sobre el Código de Edificación está en los números: durante los primeros ocho meses de 2026, Roca registró 63.504 metros cuadrados declarados, contra 37.615 en el mismo período del año anterior. Es un salto del 68,8%.