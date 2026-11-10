El papa León XIV llegó este martes 10 de noviembre a las 9 a Córdoba, en el marco de su visita pastoral a la Argentina. El Sumo Pontífice abordó un avión en el Aeroparque Jorge Newbery pasadas las 7:30 y arribó al aeropuerto internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, en la capital cordobesa.
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A las 10, el Santo Padre presidirá una misa multitudinaria en la explanada de la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA).
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A las 15:15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.
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A las 16.55 emprenderá su regreso a Buenos Aires
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Vigilia de oración con jóvenes en el Monumento a los Españoles
Momentos Claves
Cómo será el encuentro del papa León XIV con los jóvenes en Palermo: horarios, artistas y todo lo que hay que saber
La vigilia se realizará este martes desde las 20:15 en el Monumento de los Españoles y reunirá a jóvenes de entre 15 y 35 años. La jornada comenzará al mediodía, tendrá shows musicales y culminará con un mensaje del Sumo Pontífice centrado en la esperanza y la inclusión.
El papa León XIV protagonizará este martes 10 de noviembre una de las actividades más esperadas de su visita a la Argentina: una vigilia de oración con jóvenes que se realizará desde las 20:15 en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. El encuentro reunirá a participantes de entre 15 y 35 años y combinará música en vivo, testimonios y una celebración religiosa centrada en la esperanza, la inclusión y el acompañamiento de las nuevas generaciones.
Finalizó la Santa Misa y el Pontífice se retira
Luego de detenerse ante la Virgen María, el Papa se retira del escenario dando fin a la segunda Santa Misa que el Santo Padre preside en Argentina.
Quiénes son los santos y beatos argentinos que León XIV destacó en su misa en Córdoba
Destacó que sus vidas ejemplares reflejan la unión entre “pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.
El papa León XIV rindió este martes 10 de noviembre homenaje a los santos y beatos que nacieron o desarrollaron su misión religiosa en la Argentina, durante una misa celebrada en Córdoba, donde destacó que sus vidas reflejan la unión entre “pasión por el Evangelio y compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria”.
El Papa entregó el cáliz al Cardenal Ángel Rossi
Tras el agradecimiento de Rossi al Papa León, este le regaló el cáliz.
Los fieles reciben la Comunión
Llegando al final de la ceremonia religiosa, los fieles reciben la Sagrada Comunión.
El Papa León pidió rezar por el país y por sus ciudadanos.
Un coro canta Señor, Me Has Mirado a los Ojos frente a la emoción de los miles de presentes.
Tras el discurso sobre los santos, inicia la liturgia eucarística
Algunos fieles llevan al Santo Padre ofrendas antes de que comience el momento de la presentación del pan y el vino.
El Papa abrazó a algunos de los presentes y recibió lo que le llevaron.
Ahora inciensa el altar.
"Hagamos memoria" León repasó los santos de Córdoba
El Pontífice menciona a los santos de la tierra que han dejado marca en la religión para reconocer su labor.
Entre ellos, José Gabriel Brochero, un enamorado del Señor que se guió por San Ignacio de Loyola.
"También María Antonio de Paz y Figueroa, ella reconoció que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios
"Como nos recordaba Francisco, los pobres tienen necesidad de Dios", expresó León y hubo un aplauso "y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano, interpelado por la misma inspiración Mama Antula recorrió incansablemente este suelo para demostrar a tantas personas el camino hacia el cielo".
"Dos santos, dos ejemplos, dos formas de identificarse con Cristo que él mismo hizo surgir en esta región", manifestó, y dio gracias por los mártires, como San Héctor Valdibielso y los beatos martirizados en la Guerra Civil Española, en La Rioja y Salta.
León también mencionó a Fray Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio.
León habló sobre el Cura Brochero y Mama Antula
León ha hecho un repaso sobre la historia santa de Córdoba, como una tierra donde hombres y mujeres dieron la vida por el Evangelio.
"En Argentina vivieron hombres y mujeres como el Cura Brochero y Mama Antula, por dar dos ejemplos, que fueron llamados por el Señor y enviados a la misión sin que fueran conscientes de lo extraordinario que su labor llegaría a ser", manifestó el Papa y hubo una ovación.
"Hoy desde Córdoba queremos dar gracias a Dios por los frutos de santidad, de personas enviadas por el Señor a esta tierra Argentina que nacieron o vivieron gran parte, así como las sierras cordobesas se distinguen por la belleza y variedad de formas y tonalidades, también los santos y beatos se caracterizan por misiones diferentes".
Suena el coro y se ven las autoridades en primera fila
Mientras se escucha el coro y la aclamación al Evangelio, las autoridades Karina Milei, Martín Menem y Schiaretti se encuentran en primera fila en la celebración.
Tanto la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el exgobernador de Córdoba y actual diputado nacional, Juan Schiaretti, se ubicaron en primera fila para participar de la Santa Misa.
El Papa sube al escenario para comenzar la Misa
León ya se cambió su vestimenta y comenzó el recorrido a pie con más obispos para subir al escenario y dar comienzo a la Misa, como hizo el lunes en Buenos Aires.
Con el incienso, el Papa da comienzo a la ceremonia religiosa.
Previo a la Misa, León se acerca a los fieles
El pontífice se tomó un momento antes del inicio de la Misa para dialogar y recibir regalos con algunos fieles que accedieron a la zona más cercana al escenario.
En el predio hay miles de personas de todo el país que aguardaron toda la noche y ahora esperan bajo el sol.
León saluda a los fieles en el papamóvil
El Papa circula por el predio FADEA en el papamóvil, más cerca de los miles de fieles que aguardaron toda la noche.
La Misa comenzará en breve y la de este lunes feriado fue la más multitudinaria que dio León desde que es Papa.
El Papa llegó al predio donde será la Misa
Con un gran despliegue policial, León ya arribó a FADEA donde dará su segunda Misa prevista para las 10.
El Pontífice pasó por los alrededores del predio en el auto blindado y aún no se ha subido al papa móvil.
Así fue la vigilia en Córdoba a la espera de la Misa
Miles de personas pasaron la noche en el predio FADEA a la espera de la llegada del Papa, que será en los próximos minutos.
Allí dará su segunda Misa Santa. Durante la noche hubo shows musicales, show de drones y baile en el lugar, junto con fieles y vecinos.
León deja el Aeropuerto de Córdoba
Como estaba planeado, a las 9 el Papa descendió del avión de Aerolíneas Argentinas frente a varios fieles y vecinos que lo aguardaban.
León está siendo custodiada con un gran despliegue policial por la ciudad, dirigiéndose hacia el predio FADEA, donde miles de personas pasaron la noche en la vigilia.
El Cristo Pobre de Brochero presente en la Misa
Con un discurso fuertemente marcado por los santos argentinos y su vocación en la vida de las personas más pobres, la imagen del Cristo Pobre preside la Misa.
En el altar, esta imagen que el Cura Brochero mandó a tallar cuando estaba por fallecer, observa al Papa León XIV.
En su rostro aparecen los rasgos característicos de la tierra: “Desde esa cruz pido a Dios que nos continúe bendiciendo”.
El Papa mencionó a Ceferino Namuncurá como ejemplo de vocación
En su repaso de mártires y santos de esta tierra argentina, el Papa León XIV puso como ejemplo a quienes vivieron su vocación amando a Dios en la sencillez de lo cotidiano.
Como San Artémides Zatti y los beatos Ceferino Namuncurá y Laura Vicuña. "Todos estos ya cumplieron su misión en la tierra, hoy nos toca a nosotros seguir la estela de santidad que nos dejaron".
"La imagen del Cristo pobre", enfatizó el Pontífice, "dejémonos interpelar por su mirada y a la sombra de su cruz encontraremos la salvación".
"Con la gracia de Dios, vayan y sean santos, en la escuela, en la plaza, con la familia, con los amigos, en el campo y en la ciudad"