El Pontífice menciona a los santos de la tierra que han dejado marca en la religión para reconocer su labor.

Entre ellos, José Gabriel Brochero, un enamorado del Señor que se guió por San Ignacio de Loyola.

"También María Antonio de Paz y Figueroa, ella reconoció que el mejor ejercicio de caridad para con el otro es acercarle a Dios

"Como nos recordaba Francisco, los pobres tienen necesidad de Dios", expresó León y hubo un aplauso "y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano, interpelado por la misma inspiración Mama Antula recorrió incansablemente este suelo para demostrar a tantas personas el camino hacia el cielo".

"Dos santos, dos ejemplos, dos formas de identificarse con Cristo que él mismo hizo surgir en esta región", manifestó, y dio gracias por los mártires, como San Héctor Valdibielso y los beatos martirizados en la Guerra Civil Española, en La Rioja y Salta.

León también mencionó a Fray Mamerto Esquiú y Eduardo Pironio.