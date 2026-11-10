Luján se prepara para recibir una multitud: así funcionarán colectivos y trenes para llegar a la misa

La llegada del papa León XIV a Luján movilizará este miércoles a una multitud de fieles y obligará a implementar un operativo especial de transporte para facilitar el acceso a la ciudad durante una de las actividades centrales del cierre de su visita a la Argentina.

El Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires coordinó junto con la empresa Transportes 11 de Junio SRL un esquema destinado a vecinos y peregrinos que se trasladen hasta Luján para participar de la misa que encabezará el pontífice.

El dispositivo dará prioridad a las personas con movilidad reducida y contempla la utilización de las líneas urbanas 501 y 503 y las interurbanas 500 y 502.

Los servicios no llegarán hasta la Basílica. Todos tendrán como punto de aproximación la intersección de Ruta 192 y Ruta 7, cerca del ingreso a la avenida Nuestra Señora de Luján.

Desde allí, los peregrinos deberán continuar el recorrido a pie hacia los sectores habilitados para participar o seguir la celebración.

Los recorridos para llegar a Luján

El operativo contempla distintos puntos de partida y conexiones con servicios ferroviarios para ampliar las posibilidades de acceso.

Desde Cortínez y Ruta 7, los colectivos circularán por Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres, con posibilidad de conexión con el Ferrocarril San Martín en Pilar.

Desde Open Door, el recorrido será por avenida Cabred y Ruta 192, también con conexión al Ferrocarril San Martín.

Quienes lleguen hasta la Estación de Luján podrán utilizar los servicios que circularán por barrio San Cayetano y Cuartel V, con conexión con el Ferrocarril Sarmiento.

También habrá un recorrido desde Jáuregui y Autovía 5, que pasará por Ruta 5 vieja, la Terminal de Colectivos, la estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Finalmente, desde Navarro y Ruta 47, los servicios recorrerán Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Los recorridos disponibles

Cortínez – Ruta 7: Pueblo Nuevo y Fray Manuel de Torres. Conexión con el Ferrocarril San Martín en Pilar.

Open Door: avenida Cabred y Ruta 192. Conexión con el Ferrocarril San Martín.

Estación de Luján: barrio San Cayetano y Cuartel V. Conexión con el Ferrocarril Sarmiento.

Jáuregui – Autovía 5: Ruta 5 vieja, Terminal de Colectivos, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Navarro – Ruta 47: Ruta 47, Terminal de Colectivos, Ruta 5 vieja, estación ferroviaria, barrio San Cayetano y Cuartel V.

Desde qué hora se podrá ingresar a la Zona 0

El operativo de transporte estará acompañado por restricciones y controles especiales debido a la cantidad de personas que se espera que lleguen a Luján. El Municipio informó que este martes desde las 16 quedará habilitado el ingreso a la denominada Zona 0, lo que permitirá comenzar a acceder a los Patios de Nuestra Señora de Luján.

Ese espacio estará destinado a quienes no cuenten con invitación para ingresar a Plaza Belgrano y dispondrá de pantallas para seguir la misa.

El Ministerio de Transporte recomendó planificar el viaje con anticipación y respetar las indicaciones de las autoridades ante el importante movimiento de peregrinos previsto para las próximas horas.

La misa encabezada por León XIV comenzará este miércoles a las 10 frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en una de las últimas grandes actividades del pontífice antes de concluir su visita a la Argentina.