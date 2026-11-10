León XIV en Luján: quiénes podrán estar frente a la Basílica y qué pasa si no tienen invitación

La visita del papa León XIV a la Argentina tendrá este miércoles 11 de noviembre uno de sus momentos centrales en Luján, donde el pontífice encabezará una misa frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján antes de continuar su gira sudamericana.

La celebración comenzará a las 10 de la mañana y, de acuerdo con el cronograma oficial, está previsto que se extienda hasta las 12.

Antes de la misa, León XIV llegará en el papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta Plaza Belgrano, frente a la Basílica.

La convocatoria estará acompañada por un importante operativo de seguridad y restricciones para el ingreso a la ciudad. Según la información oficial difundida, desde este martes 10 a las 12 no se permitirá el acceso a Luján en vehículos particulares por los ingresos habituales.

Por ese motivo, quienes tengan previsto viajar hasta la ciudad deberán considerar las restricciones y organizar su llegada con anticipación.

Quiénes podrán ingresar y qué pasa si no tienen invitación

Uno de los puntos importantes para quienes quieran participar de la celebración será la diferencia entre el sector inmediato a la Basílica y los espacios destinados al público general.

El acceso a Plaza Belgrano, donde estará ubicado el escenario y se desarrollará la misa, estará reservado para quienes cuenten con una invitación previa.

Esas acreditaciones se obtenían mediante una inscripción digital habilitada en la página oficial de la visita papal. El trámite era gratuito.

Además, el ingreso peatonal a Plaza Belgrano estará habilitado entre las 0 y las 6 de la mañana del miércoles, por lo que quienes tengan autorización para ese sector deberán presentarse durante esa franja horaria.

No contar con una invitación, sin embargo, no impedirá seguir la misa desde Luján.

Para el público general estarán habilitados los Patios de Nuestra Señora de Luján, que abrirán este martes desde las 16 y tendrán ingreso por orden de llegada.

En ese espacio se instalarán pantallas gigantes para seguir en directo la celebración encabezada por León XIV.

También habrá sistemas de sonido instalados en distintos sectores de la ciudad para quienes quieran acompañar la ceremonia sin ingresar al área inmediata de Plaza Belgrano.

Vigilia desde el martes

La actividad alrededor de la llegada del Papa comenzará varias horas antes de la misa.

En el Parque San Martín funcionará la denominada Posta del Encuentro, donde desde las 18 de este martes se desarrollará una vigilia acompañada por un festival.

De esta manera, Luján comenzará a recibir peregrinos desde la jornada previa mientras se implementan los cortes y controles correspondientes al operativo.

DATOS CLAVE PARA LA MISA DE LEÓN XIV EN LUJÁN

Día: miércoles 11 de noviembre.

Horario de la misa: 10.

Finalización prevista: 12.

Lugar: Plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Plaza Belgrano: acceso únicamente con invitación previa.

Ingreso peatonal al sector: entre las 0 y las 6 del miércoles.

Sin invitación: Patios de Nuestra Señora de Luján, con ingreso por orden de llegada.

Apertura de los Patios: martes a las 16.

Vigilia y festival: martes desde las 18 en el Parque San Martín.

Vehículos particulares: habrá restricciones de ingreso a Luján desde este martes a las 12.

La misa será uno de los últimos grandes encuentros de León XIV con los fieles argentinos antes de concluir su paso por el país y continuar su gira por Sudamérica.