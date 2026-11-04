Malvinas: países iberoamericanos respaldaron a Argentina y pidieron retomar las negociaciones

La cuestión Malvinas recibió un nuevo respaldo internacional durante la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores Iberoamericanos, realizada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. Los cancilleres aprobaron por unanimidad un comunicado especial que vuelve a plantear la necesidad de que Argentina y el Reino Unido retomen las negociaciones por la disputa de soberanía.

El canciller argentino Pablo Quirno, quien participó del encuentro, destacó el pronunciamiento y aseguró que se produce en un momento particularmente relevante por las diferencias con Londres alrededor de la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

“Es una causa sagrada para los argentinos”, sostuvo Quirno al referirse al reclamo por las islas.

El funcionario señaló que la aprobación del documento se produce mientras, según la posición argentina, el Reino Unido pretende avanzar en la explotación de hidrocarburos de la Cuenca Malvinas Norte mediante licencias concedidas a las compañías Rockhopper y Navitas.

El Gobierno argentino cuestiona esas autorizaciones y las considera ilegítimas por haber sido otorgadas unilateralmente en un área cuya soberanía se encuentra en disputa.

El proyecto Sea Lion y las acciones de Argentina

Quirno relacionó el respaldo obtenido en el encuentro iberoamericano con la estrategia desplegada por el Gobierno frente al avance del proyecto hidrocarburífero Sea Lion.

El canciller recordó que el 28 de septiembre Argentina inició contra el Reino Unido un procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Posteriormente, el 13 de octubre, el país solicitó al Tribunal Internacional del Derecho del Mar la adopción de medidas provisionales urgentes destinadas, según explicó Quirno, a impedir que avancen tareas de explotación de recursos naturales no renovables mientras se desarrolla la controversia.

El canciller sostuvo que esas acciones forman parte de una “estrategia integral en defensa de la soberanía argentina” frente al desarrollo de Sea Lion.

Pedido para que Argentina y Reino Unido vuelvan a negociar

De acuerdo con lo informado por Quirno, el comunicado aprobado por los ministros iberoamericanos reafirma la necesidad de que los gobiernos de Argentina y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte reanuden las negociaciones a la mayor brevedad posible.

El documento también reconoce, según indicó el canciller, la disposición del Gobierno de Javier Milei para avanzar por esa vía.

“Estamos dispuestos a retomar las negociaciones sobre la cuestión de la soberanía por la vía diplomática y pacífica”, aseguró Quirno.

El funcionario vinculó esa posición con los planteos realizados por Argentina ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y sostuvo que el objetivo es resolver la disputa a través de los mecanismos previstos por el Derecho Internacional.

“Por historia y por derecho: las Malvinas son argentinas”, concluyó el canciller tras conocerse la aprobación unánime del comunicado.