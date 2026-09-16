Malvinas: Presti pidió evitar una escalada y confirmó obras para la Base Naval de Ushuaia

El ministro de Defensa, Carlos Presti, buscó bajar el tono de la tensión con el Reino Unido por la cuestión Malvinas y aseguró que el reclamo argentino por la soberanía de las islas continuará por la vía diplomática y pacífica.

“Que no haya trasnochados que piensen otra cosa”, afirmó el funcionario en declaraciones radiales, al referirse a quienes pudieran plantear una escalada militar en el conflicto con el Reino Unido. Presti sostuvo que la posición argentina es “totalmente lícita, diplomática y pacífica”.

Las declaraciones se produjeron un día después de que el gobierno británico difundiera una guía oficial destinada a empresas que desarrollan actividades económicas en las Islas Malvinas. Londres sostuvo allí que respalda la actividad comercial en el archipiélago y cuestionó la jurisdicción argentina sobre las compañías que operan en las islas.

Frente a ese escenario, Presti explicó que la cuestión de soberanía es abordada por el Gobierno en coordinación con la Cancillería, que tiene a su cargo la representación argentina en los asuntos internacionales.

“Estamos realizando un trabajo importante, liderado por el presidente Javier Milei, con Cancillería y Defensa”, señaló.

El ministro también destacó el vínculo estratégico con Estados Unidos y sostuvo que la alianza bilateral contribuye a posicionar a la Argentina para avanzar en sus objetivos vinculados con la integridad territorial.

Al mismo tiempo, Presti confirmó que en enero comenzarán las obras de la Base Naval Integrada en Ushuaia, una de las iniciativas de infraestructura estratégica que el Gobierno busca desarrollar en Tierra del Fuego. El proyecto forma parte de la estrategia oficial para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La definición del ministro se produce en un momento de renovada tensión entre Buenos Aires y Londres. El Gobierno argentino avanzó en nuevas medidas contra empresas vinculadas con actividades petroleras y pesqueras en Malvinas y prepara un proyecto para ampliar las sanciones contra compañías que operen en el área sin autorización argentina.

En paralelo, el Reino Unido respondió con el documento destinado al sector privado y reiteró su respaldo a las actividades económicas desarrolladas bajo las normas de las islas. Así, mientras el Gobierno argentino profundiza su estrategia diplomática, legal y de infraestructura en el Atlántico Sur, Defensa dejó explícito que la recuperación de la soberanía sobre Malvinas seguirá siendo planteada por canales diplomáticos y sin una escalada militar.