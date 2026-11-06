Manuel Adorni: la oposición cuestionó el giro en la causa por enriquecimiento ilícito

La decisión del fiscal federal Gerardo Pollicita de pedir que la causa contra Manuel Adorni pase de los tribunales de Comodoro Py a la Justicia Nacional en lo Penal Económico generó fuertes cuestionamientos de dirigentes opositores. Las críticas apuntaron al criterio de la Fiscalía para evaluar el crecimiento patrimonial del exjefe de Gabinete y a la posibilidad de que la investigación deje de centrarse en el presunto enriquecimiento ilícito.

Los cuestionamientos se conocieron este viernes 6 de noviembre, luego de que trascendiera el dictamen presentado ante el juez federal Ariel Lijo. El magistrado deberá resolver si acepta el planteo de incompetencia y dispone el traslado del expediente.

El pedido de Pollicita no implica un sobreseimiento ni el cierre de la investigación. El fiscal consideró que no hay elementos suficientes para sostener que el incremento patrimonial se produjo durante el ejercicio de la función pública, pero entendió que todavía corresponde investigar una posible evasión tributaria.

Maximiliano Ferraro cuestionó la explicación sobre los fondos

El presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro, expresó su rechazo a través de su cuenta de X.

"ES JODA. Realmente nos toman el pelo a todos los argentinos", escribió. Luego cuestionó la explicación que presentó Adorni sobre el origen del dinero utilizado para afrontar sus gastos y adquirir propiedades.

"Adorni no tenía dónde caerse muerto antes de llegar al Gobierno y ahora se está por salir con la suya haciéndonos creer que su cambio de vida se explica con un pendrive que encontró con criptomonedas", sostuvo.

Ferraro enumeró los movimientos patrimoniales que, a su entender, todavía requieren explicaciones: más de 400.000 dólares en gastos, operaciones inmobiliarias, viajes familiares, vuelos privados, refacciones y consumos realizados con tarjetas de crédito de empleados.

"¿De verdad nos quieren hacer creer que no hay nada que investigar?", preguntó. También denunció lo que consideró un nivel escandaloso de connivencia entre operadores judiciales y el poder político.

Gabriel Solano habló de una Justicia de clase

El dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, también cuestionó el criterio adoptado por el fiscal.

"Justicia de clase: el mismo fiscal Pollicita que se ha dedicado a perseguir a los luchadores del movimiento piquetero acaba de sobreseer a Adorni por el delito de enriquecimiento ilícito", manifestó.

Cabe hacer una precisión: técnicamente, Pollicita no pidió el sobreseimiento del exfuncionario. Su dictamen plantea que la Justicia Federal deje de intervenir en la hipótesis de enriquecimiento ilícito y que el expediente pase al fuero Penal Económico. La decisión todavía depende de Ariel Lijo.

Talerico vinculó el dictamen con la visita del papa León XIV

Otra de las críticas más fuertes llegó de María Eugenia Talerico, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

"USAN AL SANTO PADRE PARA TAPAR LA CORRUPCIÓN DE ADORNI", publicó, en referencia a la coincidencia entre la difusión del dictamen y la atención pública puesta en la llegada del papa León XIV.

La dirigente cuestionó que la investigación pueda pasar a concentrarse en eventuales irregularidades tributarias, en lugar de continuar bajo la figura de enriquecimiento ilícito.

"Aprovecharse de la visita de León XIV para tapar la corrupción es despreciable", afirmó. También apuntó contra el juez Ariel Lijo y recordó su intervención en la causa $LIBRA.

Talerico sostuvo que, según los elementos mencionados por el propio fiscal, todavía existen interrogantes sobre dólares y criptomonedas que no habrían figurado durante años en las declaraciones patrimoniales del exfuncionario.

"Con el kirchnerismo la impunidad se fabricaba con tiempo y cambiando las causas de manos. Duele que con este gobierno pase lo mismo. Una traición a los argentinos que se repite", concluyó.

Mónica Frade cuestionó el criterio sobre la carga de la prueba

La diputada nacional de la Coalición Cívica por la provincia de Buenos Aires, Mónica Frade, también expresó su desacuerdo con el dictamen.

La legisladora sostuvo que el fiscal "no tenía que acreditar nada", al considerar que se trata de un delito que invierte la carga de la prueba.

En tono irónico, agregó: "Feliciten al contador por lo que dibujó en tantas prórrogas y declaren hoy, día 28 de diciembre".

Gregorio Dalbón apuntó contra Pollicita y Taiano

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, publicó un mensaje en el que vinculó el caso Adorni con la investigación por la criptomoneda $LIBRA.

"Pollicita y Taiano: felicitaciones. Lograron lo que ningún abogado defensor del país logró jamás: que el Gobierno no necesite abogados", escribió.

Dalbón cuestionó que, mientras un fiscal busca cerrar la investigación por $LIBRA sin peritar el celular del Presidente, otro impulsa un cambio de fuero en el expediente que involucra a Adorni.

"Uno pide cerrar LIBRA sin peritar el celular del Presidente. El otro se encamina a cerrar Adorni sin que el exjefe de Gabinete explique cómo gasta más de lo que gana. Misma semana. Mismo Gobierno. Mismo final feliz", expresó.

También apuntó contra el rol de los fiscales: "Un fiscal representa a la sociedad. No a la Rosada. No a la hermana. No al vocero".

Y reclamó que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), encabezada por Sergio Rodríguez, también intervenga en el caso Adorni, en línea con su actuación en el expediente $LIBRA.

El exfuncionario Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, bajo la lupa de la Justicia - Foto: Archivo

Qué se investiga en la causa contra Manuel Adorni

El expediente se originó a partir de una denuncia de la diputada Marcela Pagano y busca determinar si el crecimiento patrimonial del exfuncionario durante su paso por el Gobierno puede justificarse con sus ingresos y los de su esposa, Bettina Angeletti.

La investigación tomó como referencia el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026. Durante ese lapso, la Fiscalía identificó gastos por US$402.578,12, de los cuales US$374.081,66 fueron abonados en efectivo. También detectó una diferencia de más de 43 millones de pesos entre ingresos acreditados y gastos, adquisiciones y cancelaciones de deudas.