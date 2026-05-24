La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que se conocieran registros oficiales que muestran consumos con tarjetas de crédito por más de 85,1 millones de pesos durante 2025 junto a su esposa, Bettina Angeletti. Los datos publicados por el diario La Nación, a partir de registros del Banco Central de la República Argentina (BCRA), reflejan que el matrimonio sostuvo un promedio mensual de gastos superior a los 7 millones de pesos, una cifra que duplicaba el salario bruto que el jefe de Gabinete de Javier Milei percibía en ese momento.

La causa judicial no investiga deudas impagas ni incumplimientos financieros. De hecho, los pagos se realizaron siempre en término mediante débitos automáticos desde cuentas del Banco Galicia y bajo calificación crediticia “Situación 1”, considerada normal por el sistema financiero. El foco está puesto en determinar de dónde provenían los fondos líquidos que permitían sostener ese nivel de gastos.

El salto patrimonial que detectó la Justicia

La investigación sostiene que el cambio en el nivel de vida del matrimonio comenzó tras la llegada de Adorni a la Casa Rosada en diciembre de 2023, cuando asumió como vocero presidencial del gobierno de Javier Milei. Posteriormente fue designado jefe de Gabinete.

Entre los gastos detectados aparecen expensas mensuales cercanas a los 700 mil pesos por la casa en el country Indio Cuá y cuotas escolares estimadas en 800 mil pesos mensuales, abonadas por fuera de las tarjetas. La Justicia también analiza operaciones por más de 400 mil dólares desde el inicio de la gestión libertaria. Allí figuran pagos en efectivo por 245 mil dólares destinados a refacciones de una vivienda, movimientos inmobiliarios por otros 185 mil dólares y más de 34 mil dólares en viajes nacionales e internacionales.

Además, los investigadores detectaron compromisos financieros futuros por unos 335 mil dólares vinculados a hipotecas privadas y acuerdos inmobiliarios que no aparecen registrados dentro del sistema bancario tradicional.

El rol de Bettina Angeletti y los cambios ante la ARCA

Otro de los puntos observados por la causa es el crecimiento de los gastos atribuidos a Bettina Angeletti. Mientras los consumos indexados de Adorni habrían caído en términos reales entre 2023 y 2025, los de su esposa aumentaron 21%.

El pico se registró en septiembre de 2025, cuando alcanzó gastos mensuales por 7,8 millones de pesos. En paralelo, Angeletti modificó su situación fiscal ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP): dejó el régimen de monotributo y pasó a inscribirse como trabajadora autónoma en IVA y Ganancias a partir de octubre de ese año.

Qué puede pasar en la causa judicial

La investigación avanza ahora en el cruce de datos bancarios, fiscales y patrimoniales para determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados y el volumen de gastos detectados. Hasta fines de 2025, el salario bruto de Adorni se mantenía en torno a los 3,5 millones de pesos mensuales. Tras asumir formalmente como jefe de Gabinete, sus ingresos crecieron hasta 7,6 millones de pesos en enero de este año. En ese mismo período también fue nombrado director de YPF, aunque posteriormente informó que renunciaría al cobro de honorarios por ese cargo.

La causa por presunto enriquecimiento ilícito podría derivar en nuevas medidas judiciales mientras la Justicia intenta reconstruir el origen de los fondos utilizados por el entorno familiar.