El nuevo jefe de Gabinete busca sumar votos en el Senado para aprobar la reforma de Zonas Frías

El flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezó este miércoles una ronda de reuniones con representantes de los bloques dialoguistas del Senado para intentar destrabar la sanción del proyecto de ley que modifica el régimen de Zonas Frías, una de las prioridades legislativas del Gobierno nacional.

Santilli llegó a la Cámara alta y fue recibido por la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, antes de incorporarse al encuentro que ya mantenían legisladores oficialistas y representantes de espacios como la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Encuentro Misionero, Primero Los Salteños e Independencia, entre otros.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados el pasado 20 de mayo con 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, pero enfrenta un escenario más complejo en el Senado, donde el peso político de los gobernadores dificulta alcanzar los consensos necesarios para convertirla en ley.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo reduce el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas, eliminando el beneficio automático incorporado en 2021 para millones de usuarios de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. En su lugar, propone concentrar la asistencia en los hogares de la Patagonia, Malargüe, la Puna y en quienes acrediten condiciones de vulnerabilidad social.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma busca hacer más eficiente el sistema de subsidios, mientras que sectores de la oposición y varios gobernadores cuestionan el impacto que tendría sobre miles de usuarios que perderían los descuentos en las tarifas de gas.

La negociación constituye el primer gran desafío político de Santilli desde que asumió la Jefatura de Gabinete. El Gobierno apuesta a fortalecer el diálogo con los bloques aliados para avanzar con una agenda legislativa que también incluye la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la reforma política y otros proyectos considerados estratégicos para el segundo semestre.