La conversación sobre la Marcha Universitaria de este martes en redes sociales estuvo marcada mayoritariamente por el apoyo al reclamo por financiamiento educativo. Un estudio detectó que el 69% de las publicaciones vinculadas a la movilización respaldó la protesta y la defensa de la universidad pública. El relevamiento fue realizado por la consultora Enter Comunicación y analizó interacciones en X, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, donde más de 25 millones de cuentas hablaron sobre la convocatoria realizada el martes.

De qué se habló en redes durante la Marcha Federal Universitaria

Según el informe, la mayor parte de los mensajes estuvo centrada en el pedido de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en la defensa del sistema educativo público. Dentro de las publicaciones favorables a la movilización, el grupo más numeroso fue el de usuarios que hicieron foco en la defensa de la educación pública, con el 29,3% de las menciones positivas.

En segundo lugar aparecieron quienes destacaron el reclamo por financiamiento y cumplimiento de la ley, que representaron el 25,6% de las interacciones analizadas. Además, otro 19,5% de los comentarios valoró la masividad y el carácter federal de la convocatoria en distintos puntos del país.

Los mensajes críticos representaron apenas el 8,8% del total y estuvieron enfocados principalmente en pedidos de auditorías a las universidades y cuestionamientos sobre una supuesta utilización política de la movilización.