Mejoró en septiembre el Índice de Confianza del Consumidor: aumentó 2,4% mensual

De acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas de la Universidad Di Tella, en septiembre del 2026 mejoró el Índice de Confianza del Consumidor.

Según dicho relevamiento, el incremento fue del 2,4% mensual (respecto de agosto del 2026), mientras que la confianza creció 3,4% interanual. Desde el piso de enero de 2024 -segundo mes de la gestión presidencial de Javier Milei-, acumula una recuperación de 15,7%.

Uno de los aspectos que destaca el informe es que el crecimiento fue impulsado por los sectores de ingresos bajos: +12,3% mensual. Además, la percepción sobre la situación económica entre los ciudadanos mejoró 11,3%.

Además, según la Universidad Di Tella, el interior del país registró el mejor nivel de confianza con un crecimiento del 5,2%.

En tanto, en el Gran Buenos Aires, el aumento del Índice de Confianza del Consumidor (ICC) aumentó 3,3% mensual y 7,5% interanual.

Las expectativas hacia el futuro, por su parte, crecieron 3,8%.

“Por regiones, el ICC registró aumentos en el GBA y el Interior, mientras que disminuyó en CABA. El mayor aumento se observó en el Interior (+5,23%), seguido por el GBA (+3,33%), mientras que CABA registró una caída de 6,78%. El Interior continúa exhibiendo el índice más elevado (46,11 puntos), en tanto que CABA presenta el valor más bajo entre las tres regiones (37,16 puntos)”, detalló el informe.

Además describió: “Por nivel de ingresos, el ICC registró comportamientos dispares. Los hogares de ingresos bajos mostraron un aumento de 12,33%, mientras que los hogares de ingresos altos registraron una disminución de 4,07%. Los hogares de ingresos bajos exhiben un índice levemente superior (41,29 puntos) frente a los hogares de ingresos altos (40,95 puntos)”.





