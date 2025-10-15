Un estudio privado elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) estimó que la pobreza en Argentina descendió al 30,7% y la indigencia a 7,1% durante el semestre comprendido entre abril y septiembre de 2025.

El informe detalló que la incidencia proyectada de pobreza corresponde a un promedio ponderado de 31,2% para el segundo trimestre y 30,3% para el tercero del año. Esto implica que aproximadamente el 31% de la población urbana vive en hogares pobres.

Con base en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, que estimó en 29,7 millones de personas la población urbana en ese período, se calculó que cerca de 9,2 millones habitan en hogares pobres.

Qué compara esta medición

La medición compara los ingresos totales familiares (ITF) registrados en la EPH con las estimaciones de la canasta básica total (CBT) promedio para el semestre, ajustando según el Índice de Precios al Consumidor de la región del Gran Buenos Aires (GBA) y la canasta básica regional.

Durante este semestre, las canastas básicas aumentaron a un ritmo menor que los ingresos familiares, lo que explica la reducción en la incidencia de la pobreza y la indigencia en el país. Según el documento, "a partir del semestre marzo-agosto de 2024 la variación de la CBT y de la suma del ITF promedio y de estratos bajos se estabilizó con los ingresos creciendo por encima del crecimiento de las canastas".

En detalle, la variación de la canasta básica alimentaria (CBA) para el último semestre proyectado fue de 1,06% respecto al semestre marzo-agosto de 2025, mientras que la suma del ITF de estratos bajos mostró una variación de -1,58%. Por otro lado, la variación de la CBT fue de 1,13% y la suma del ITF aumentó un 4,29%.

El trabajo, liderado por el economista y profesor universitario Martín González Rozada, estimó que la CBT promedio del Gran Buenos Aires para el semestre fue de $368.720 por adulto equivalente, representando un incremento interanual del 27,6%. En contraste, la proyección del ITF mostró un aumento interanual del 64,8%.