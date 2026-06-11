El mensaje de Javier Milei a Patricia Bullrich en medio de las diferencias dentro del oficialismo

El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para saludar públicamente a Patricia Bullrich por su cumpleaños y dejó un mensaje que rápidamente adquirió lectura política en medio de las tensiones que atraviesa el oficialismo.

“Mi eterno agradecimiento”, expresó el mandatario al referirse a la actual senadora y una de las dirigentes que más fuertemente respaldó su proyecto político desde el balotaje de 2023. El mensaje fue acompañado por palabras de reconocimiento hacia el rol que Bullrich desempeñó en distintas etapas de la gestión.

El gesto presidencial se produjo en un contexto particular. Durante las últimas semanas quedaron expuestas diferencias entre Bullrich y sectores de la estructura política que responde a Karina Milei, además de algunos cruces vinculados a decisiones parlamentarias y a la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

A pesar de esas discrepancias, el saludo presidencial fue interpretado como una señal de respaldo personal hacia una de las figuras con mayor peso político dentro del espacio libertario.

Bullrich atraviesa una etapa de creciente protagonismo dentro de La Libertad Avanza. Su posicionamiento propio, algunas decisiones tomadas en el Senado y su intervención en debates sensibles generaron incomodidad en determinados sectores del oficialismo, aunque la dirigente ratificó públicamente su acompañamiento al proyecto encabezado por Milei.

La relación entre ambos dirigentes tiene una historia política reciente marcada por momentos decisivos. Tras quedar fuera del balotaje presidencial de 2023, Bullrich respaldó a Milei en la segunda vuelta electoral, una decisión que resultó determinante para consolidar el apoyo de una parte importante del electorado opositor.

Desde entonces, el vínculo atravesó distintas etapas. Si bien en varias oportunidades aparecieron diferencias tácticas o discusiones internas, Milei siempre mantuvo públicamente una valoración positiva sobre la dirigente.

En los últimos días, distintos episodios volvieron a alimentar versiones sobre tensiones dentro del oficialismo. Entre ellos aparecieron las discusiones por pliegos judiciales, las críticas cruzadas por la situación patrimonial de Adorni y algunos movimientos políticos que dejaron al descubierto la existencia de diferentes sectores de poder dentro de La Libertad Avanza.

Por eso, el mensaje presidencial no pasó inadvertido.

Más allá del saludo por el cumpleaños número 70 de Bullrich, la publicación fue leída por dirigentes y analistas como una señal de reconocimiento hacia una aliada clave y como un intento de transmitir cohesión en un momento donde las diferencias internas ocupan parte importante de la agenda política.

Mientras continúan los debates dentro del oficialismo, Milei eligió destacar públicamente a una de las dirigentes más influyentes de su espacio con una frase breve, pero de fuerte contenido político: “Mi eterno agradecimiento”.