La aprobación del pliego de María Verónica Michelli en el Senado profundizó las diferencias internas dentro de La Libertad Avanza y dejó al descubierto las dificultades del oficialismo para sostener una posición unificada en temas sensibles. Tras la polémica votación, Patricia Bullrich buscará recomponer la bancada libertaria y reconstruir acuerdos para avanzar con las próximas reformas impulsadas por el Gobierno.

La designación de Michelli fue aprobada con 44 votos afirmativos, 18 negativos y dos abstenciones, entre ellas la de la propia Bullrich. También hubo ausencias relevantes, como la del senador Luis Juez. Entre quienes votaron en contra estuvieron los libertarios Bartolomé Abdala, Nadia Márquez, Agustín Monteverde, Belén Monte de Oca y Juan Carlos Pagotto, quien además preside la Comisión de Acuerdos y había recibido la instrucción de frenar el tratamiento del pliego.

Los resultados reflejaron una fractura interna que ya había quedado expuesta durante la reunión de bloque realizada el día previo a la sesión. Según trascendió, el encuentro estuvo atravesado por reproches, pases de factura y fuertes discusiones sobre la estrategia parlamentaria adoptada por el oficialismo.

Una de las voces más críticas fue la de Márquez, identificada con el sector que responde a Karina Milei, quien cuestionó a Bullrich por supuestas actitudes “personalistas” y reclamó que la prioridad sea sostener el proyecto político encabezado por Javier Milei.

El clima interno terminó impactando en la estrategia legislativa del oficialismo. No solo se aprobó el pliego de Michelli pese al pedido presidencial para retirarlo, sino que además el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada debió regresar a comisión luego de que sectores dialoguistas exigieran modificaciones para acompañarlo.

Cerca de Bullrich admitieron que fue un error haber planteado inicialmente en la reunión de Labor Parlamentaria el tratamiento de apenas 50 de los 73 pliegos judiciales que estaban habilitados para ser votados. Sin embargo, también sostienen que aceptar finalmente la incorporación del pliego de Michelli al temario permitió cerrar un conflicto que venía desgastando al oficialismo y despejar el camino para volver a enfocarse en las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

El punto más delicado de la disputa se produjo el lunes, cuando Bullrich les comunicó a sus compañeros de bloque que no acompañaría la decisión presidencial de retirar la candidatura de Michelli. “Le comuniqué que voy a ejercer mi derecho a la objeción de conciencia respecto del retiro del pliego de la doctora Michelli”, explicó entonces la senadora.

Bullrich aclaró que respeta la facultad constitucional del Presidente para proponer y retirar candidatos judiciales, pero sostuvo que también tiene la responsabilidad de actuar de acuerdo con los principios que defendió durante toda su trayectoria política. Además, confirmó que puso su renuncia a disposición como presidenta del bloque, aunque remarcó que se trató de un gesto institucional frente a una diferencia puntual y no de una ruptura con el Gobierno.

Con la intención de cerrar definitivamente la crisis, la senadora ya prepara una nueva reunión interna de La Libertad Avanza para la próxima semana. El objetivo será reordenar la bancada, reconstruir consensos y coordinar la estrategia parlamentaria para los próximos meses.

Entre las prioridades aparecen la búsqueda de acuerdos con la Unión Cívica Radical para avanzar con la llamada Ley Hojarasca y con una nueva versión del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Otro de los debates pendientes es la reforma electoral, donde Bullrich ya advirtió a la Casa Rosada que actualmente no existen los votos necesarios para eliminar las PASO, una de las principales apuestas del Gobierno para reducir costos electorales. Por eso, el oficialismo deberá definir junto a la mesa política hasta dónde puede avanzar en la negociación legislativa. Entre las alternativas que se analizan figuran la implementación de PASO optativas, una reducción del financiamiento público de las campañas y la discusión sobre si el capítulo de Ficha Limpia continuará dentro de la reforma o se tratará por separado, como pretende el PRO.

En paralelo, el Gobierno mantiene conversaciones con gobernadores y bloques provinciales para intentar sumar apoyos a su agenda legislativa, en un escenario donde las tensiones internas también comenzaron a condicionar la capacidad de negociación del oficialismo en el Congreso.