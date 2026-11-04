El Papa León XIV está próximo a su llegada a Sudamerica y visitará Argentina el próximo 8 de noviembre hasta el 11, con un feriado nacional en el medio y misas tanto en Buenos Aires como en Luján y Córdoba.

La última visita de un Papa al país fue en 1987, hace 39 años cuando Juan Pablo II. El Sumo Pontífice tenía 67 años y ya era la segunda vez que venía al país, durante seis días visitó la Capital, 10 provincias y dio 26 discursos.

En esta nueva ocasión, León visitará Argentina, Uruguay y Perú, esperando una convocatoria multitudinaria desde todo el país, con fieles y seguidores que se movilizarán desde todas las provincias para estar cerca del nuevo Papa.

En sus redes sociales, León se anticipó al viaje que ya está totalmente confirmado tras su operación pulmonar, y envió un mensaje para los países que visitará, manifestando sus ansias y expectativas por la visita.

En línea con lo que expresó en su última audiencia pública en el Vaticano antes de viajar, pidió que recen por este viaje. "Me encomiendo a sus oraciones, para que este viaje fortalezca la fe, renueve la esperanza, reavive el fuego de la caridad y sea un impulso para seguir anunciando el Evangelio con alegría."

Cuándo llega y cómo son las actividades

León XIV llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16:30, procedente de Montevideo. Será la primera escala argentina de una gira de 11 días que abarcará 10 ciudades en tres países.

El tramo local se extenderá hasta el 11 de noviembre, cuando el pontífice parta hacia Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

La visita pone fin a una espera de casi cuatro décadas. El último papa en pisar suelo argentino fue Juan Pablo II, en abril de 1987. En ese lapso transcurrió íntegro el pontificado de Francisco, el primer papa argentino de la historia, quien nunca regresó a su país natal.

Los tres feriados por la visita

El carácter extraordinario de la visita quedó plasmado también en el plano administrativo. El presidente Javier Milei declaró de interés nacional la visita mediante el decreto 1103/2026 y estableció un esquema de tres feriados con distinto alcance territorial: