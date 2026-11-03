Pedro tiene 8 años, es de Neuquén y vivirá un momento histórico junto al papa León XIV

Pedro tiene ocho años, vive en Neuquén y tendrá un lugar especial durante la llegada del papa León XIV a la Argentina. El niño fue invitado a participar del recibimiento que se realizará en el aeropuerto, junto a otros jóvenes vinculados al Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de la diócesis neuquina. Será el integrante más pequeño de la delegación y podrá presenciar de cerca el momento en que el pontífice baje del avión.

Su mamá, Victoria Irilli, también viajará a Buenos Aires para vivir la visita papal. La familia se sumará a un grupo de personas que decidió organizar el viaje por su cuenta, ya que no estaba incluido en los rangos de edad de la convocatoria de la Pastoral Juvenil, que movilizará a cerca de 400 jóvenes desde Neuquén.

"En el movimiento tenemos jóvenes de entre 18 y 40 años. Nosotros salimos antes, el viernes, y volvemos el 10", explicó Victoria en diálogo con Entretiempo por AM550. La agenda del grupo tendrá como actividad central la misa que León XIV celebrará el 9 en el Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires.

La invitación para Pedro llegó como una sorpresa. Victoria contó que inicialmente estaba destinada a cinco integrantes de entre 17 y 20 años, pero también aceptaron que su hijo formara parte del recibimiento. "Entre esos chicos también está mi nene, que tiene ocho años. Era el más chiquito del grupo y aceptaron que participara de ese momento de la llegada del Papa, cuando baje del avión", relató.

Pedro forma parte de un grupo de neuquinos que fue invitado para participar del recibimiento al sumo pontífice en el Aeroparque "Jorge Newbery".

El acto en el aeropuerto reunirá a unas 100 personas, según estimó la familia. También contará con la presencia del presidente Javier Milei y la banda militar, en el marco del protocolo previsto para recibir al jefe de la Iglesia católica.

"Fue un regalo", resumió Irilli. Aunque al principio tuvieron dudas por la cantidad de personas que se espera que participen de las actividades, la posibilidad de que Pedro viva ese instante de cerca terminó inclinando la decisión. "Teníamos todos los miedos de llevarlo, pensando en esta cantidad de gente. Pero cuando llegó esta invitación, ¿cómo no llevarlo?", expresó.

Pedro prepara cartas e intenciones para llevar al aeropuerto

La emoción también se refleja en los preparativos del pequeño. Victoria contó que su hijo ya comenzó a reunir cartas e intenciones para llevarlas al encuentro con León XIV. "Dijo que él va a llevar todo", señaló, y destacó que fue una iniciativa propia del niño.

La familia viajará junta, aunque Pedro y los otros jóvenes invitados tendrán una organización especial. El 8 de noviembre, al mediodía, pasarán a buscarlos para trasladarlos al aeropuerto. "Es todo un protocolo: no pueden ir por su cuenta. Los llevan al aeropuerto y ahí van a esperar el momento de la llegada del Papa", explicó Victoria.

Mientras tanto, el resto del grupo recorrerá Buenos Aires y se preparará para la misa del día siguiente. La idea es acercarse al Monumento a los Españoles durante la madrugada para conseguir un lugar lo más próximo posible al escenario de la celebración.

Irilli anticipó que planean realizar una vigilia desde alrededor de la una de la madrugada del 9. "Vamos a estar toda la noche: un poco durmiendo, un poco cantando, pero esperando a las 11 de la mañana, que va a ser la misa", contó. Todavía desconocen cómo se organizarán los accesos y los vallados, pero buscarán ubicarse lo más adelante que puedan.

La visita de León XIV representa un encuentro para los católicos

Para Victoria, la llegada del Papa tiene un significado que va más allá de participar de una ceremonia multitudinaria. "Para nosotros es un momento único: estar ahí, tan cerquita de este sucesor de Pedro", afirmó.

La integrante del Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana señaló que esperan escuchar el mensaje y las enseñanzas del pontífice, pero también encontrarse con personas de distintos puntos del país y del mundo. "Se hace viva esa Iglesia de la que formamos parte, con todos: los grandes, los chicos y los ancianos. La verdad que es maravilloso", expresó.

La expectativa crece ante la convocatoria prevista para la misa. Victoria mencionó que se esperan cerca de siete millones de personas y reconoció que todavía no alcanza a dimensionar lo que representará compartir ese momento con una multitud. "Imaginamos ese alboroto, ese calor de tanta gente y tanta espera por ese momento, pero creo que todavía no dimensionamos lo maravilloso que va a ser", dijo.

El grupo neuquino tendrá una sola oportunidad de participar de las actividades del pontífice, a diferencia de los jóvenes que viajarán con la Pastoral Juvenil y que también podrán asistir a otros encuentros. Por eso, Irilli remarcó que quieren aprovechar cada instante. "No nos podíamos quedar afuera. Teníamos que movilizar todos los recursos para poder ir y vivir ese momento", sostuvo.

Para Pedro, la experiencia tendrá además un significado familiar. Entre el recibimiento en el aeropuerto, las cartas que prepara y la misa multitudinaria, el niño neuquino se dispone a vivir una jornada que, como anticipó su mamá, quedará entre los recuerdos más importantes de todos. "Va a ser un recuerdo para toda la vida, para todos nosotros", concluyó.

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