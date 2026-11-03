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Indicaciones y prohibiciones

Misa del Papa León XIV en Luján: el Gobierno bonaerense difundió las recomendaciones para los asistentes

En Luján la misa será el miércoles 11 de noviembre y se detalló cómo serán los accesos, qué elementos están permitidos y a partir de cuándo habrá cortes de tránsito.

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Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Martes, 03 de noviembre de 2026 a las 11:25
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Está prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas. 

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, compartió este martes una serie de pautas para quienes vayan a participar de la misa que el Papa León XIV oficiará frente a la Basílica de Luján el miércoles 11 de noviembre.

La ceremonia religiosa comenzará a las 10 y será presidida por el Sumo Pontífice desde un gran escenario montado especialmente para la histórica ocasión sobre la Plaza Belgrano, ubicada frente al Santuario y Basílica Nuestra Señora de Luján.

Para llegar allí, el Papa hará un recorrido previo a bordo del Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján.

Recomendaciones, accesos y prohibiciones

Se recordó que el ingreso a la plaza es únicamente con invitación previa. En caso de no tenerla los patios abren el martes 10 a las 16, por orden de llegada, para ver el evento en pantalla gigante, con vigilia y festival desde las 18 en el Parque San Martín.

Según precisó, los operativos de tránsito y cortes vehiculares comienzan el próximo viernes, "cerrándose totalmente el acceso a la ciudad el martes 10 al mediodía". 

El ministro de Axel Kicillof también informó que habrá siete accesos por ruta con estacionamiento para autos y micros, "desde donde se realizará una caminata de entre 3 y 8,5 kilómetros, o bien se podrá utilizar el Tren Sarmiento con frecuencias reforzadas". 

A su vez indicó que estará permitido el uso de una mochila de hasta 15 litros con agua, comida, protector solar, abrigo, capa de lluvia y reposera.

Por el contrario, estará prohibido ingresar con vidrio, alcohol, mascotas, carpas y sombrillas. 

"En todo el trayecto habrá 51 puestos de cuidado y 34 de hidratación asistidos por voluntarios con remera amarilla", destacó Alonso.

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