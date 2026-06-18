Mercado Libre cambió su prode del Mundial por observaciones vinculadas a las apuestas

La fiebre mundialista también llegó al universo digital y una de las empresas que intentó sumarse al fenómeno fue Mercado Libre, que lanzó una promoción denominada "Fixture 2026" para que los usuarios pronostiquen resultados del Mundial. Sin embargo, la iniciativa debió ser modificada luego de observaciones realizadas por organismos estatales vinculados al control de los juegos de azar.

El planteo fue realizado por la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales, entidad que reúne a los organismos provinciales encargados de regular y administrar el juego oficial en Argentina.

Según explicó la organización, una de las modalidades incluidas en la propuesta presentaba características que podían ser interpretadas como una forma de captación de apuestas sin autorización legal.

La advertencia se centró especialmente en la opción denominada "Torneo de Amigos", una función que permitía organizar competencias privadas entre usuarios y que incluía referencias a montos de dinero dentro de la dinámica del juego.

Desde ALEA señalaron que esa modalidad podía entrar en conflicto con la normativa vigente y advirtieron sobre posibles implicancias legales relacionadas con el artículo 301 bis del Código Penal, que regula la explotación de juegos de azar sin autorización.

Pese a las observaciones, el conflicto fue resuelto rápidamente mediante una adecuación de la plataforma.

"Las diferencias ya fueron saldadas y la propuesta sigue vigente", explicó Ida López, al referirse a las conversaciones mantenidas con la empresa.

Qué cambió en el juego

La promoción "Fixture 2026" continúa disponible para los usuarios y mantiene la posibilidad de realizar pronósticos sobre los partidos del Mundial.

El sistema permite acertar resultados y marcadores, siguiendo una mecánica similar a la del histórico Prode que durante décadas acompañó las competencias futbolísticas en Argentina.

Además, ofrece premios importantes, incluyendo una recompensa máxima de 20 millones de pesos, junto con beneficios diarios y órdenes de compra dentro de la plataforma.

Según explicaron desde ALEA, la propuesta original no presentaba inconvenientes regulatorios porque se trataba de una promoción gratuita, sin desembolso económico por parte de los participantes.

La situación cambió con la modalidad de competencia entre amigos.

Tras la intervención de los organismos de control, Mercado Libre eliminó las referencias vinculadas a dinero y reformuló el sistema.

Actualmente, la función permite únicamente dos alternativas: "Amistoso" y "Por los Porotos".

De esta manera, los participantes pueden seguir compitiendo entre sí, pero sin asociar formalmente la dinámica del juego a montos económicos.

La explicación de ALEA

Desde la entidad reguladora aclararon que el nuevo esquema deja en manos de cada grupo la interpretación del resultado final.

Según detallaron, familiares o amigos pueden participar libremente y decidir entre ellos qué significado tendrán los "porotos" obtenidos durante la competencia.

La modificación permitió que la promoción continuara operativa sin vulnerar las normativas que regulan la actividad de los juegos de azar en el país.

El caso volvió a poner sobre la mesa un debate cada vez más frecuente en el ecosistema digital: los límites entre los concursos promocionales, los juegos recreativos y las apuestas reguladas.

Con el Mundial 2026 como escenario y millones de usuarios participando de pronósticos deportivos, los organismos de control buscan reforzar los mecanismos de supervisión para evitar que propuestas de entretenimiento terminen funcionando como sistemas de apuestas por fuera de los marcos legales vigentes.

Por ahora, el "Fixture 2026" de Mercado Libre seguirá activo, aunque bajo reglas modificadas y con una estructura adaptada a las exigencias regulatorias planteadas por los organismos estatales del sector.