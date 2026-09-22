La mesa política del Gobierno le pidió a Patricia Bullrich canalizar internamente las diferencias por el Presupuesto 2027

La mesa política del Gobierno se reunió este martes en la Casa Rosada con la presencia de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias que surgieron dentro de La Libertad Avanza por las modificaciones vinculadas con discapacidad incluidas en el proyecto de Presupuesto 2027.

El encuentro fue encabezado por Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien permaneció en Buenos Aires mientras el presidente Javier Milei se encuentra en Estados Unidos. También participaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Durante la reunión, Bullrich expuso nuevamente sus diferencias respecto del tratamiento que tuvo el capítulo de discapacidad del proyecto presupuestario. La senadora había cuestionado públicamente que los cambios se incorporaran al texto enviado al Congreso sin que, según su versión, fueran discutidos previamente en la mesa política.

El reclamo se había intensificado durante los últimos días, cuando Bullrich cuestionó al jefe de Gabinete por sus explicaciones sobre cómo se conocieron las modificaciones. La legisladora sostuvo que tanto ella como Martín Menem desconocían los cambios antes de que el proyecto ingresara a Diputados.

En ese contexto, desde la mesa política se planteó que las diferencias deben canalizarse dentro de los ámbitos internos del oficialismo y evitar que los desacuerdos se trasladen a la discusión pública. El pedido se produjo luego de las críticas de Bullrich sobre la coordinación interna y el impacto que las modificaciones podían tener en las negociaciones parlamentarias.

La propia Bullrich había explicado que su preocupación estaba vinculada con su responsabilidad como jefa del bloque oficialista en el Senado y con la necesidad de construir acuerdos para aprobar las iniciativas del Gobierno. También había advertido que cambios no discutidos previamente podían complicar el vínculo con los bloques aliados.

Discapacidad y la carrera por 2027

El capítulo de discapacidad forma parte del proyecto de Presupuesto 2027, que todavía debe ser debatido por el Congreso y puede sufrir modificaciones durante el tratamiento parlamentario. Las disposiciones generaron cuestionamientos por su impacto sobre el sistema de prestaciones y otros aspectos de las políticas destinadas a personas con discapacidad.

La reunión de este martes buscó ordenar también la estrategia legislativa del oficialismo frente a los distintos proyectos que deberá discutir el Congreso. Entre los temas de agenda aparecen, además del Presupuesto, iniciativas vinculadas con soberanía, la Carta Orgánica del Banco Central y el régimen de Zona Fría.

Desde la Casa Rosada señalaron, tras el encuentro, que los participantes expusieron sus posiciones sobre las diferencias que habían quedado planteadas públicamente y que, una vez discutidos esos puntos, acordaron continuar con el trabajo conjunto.

La ausencia de Javier Milei marcó el contexto de la reunión. El Presidente se encuentra en Nueva York para participar de actividades vinculadas con su visita a Estados Unidos y su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, mientras Karina Milei quedó a cargo de encabezar el encuentro político en Buenos Aires.

El episodio vuelve a poner el foco en la coordinación interna de La Libertad Avanza y en la necesidad del oficialismo de sostener acuerdos parlamentarios para avanzar con el Presupuesto 2027 y el resto de su agenda legislativa.