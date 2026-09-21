La senadora nacional Patricia Bullrich desmintió este domingo al jefe de Gabinete, Diego Santilli, respecto de que las modificaciones en materia de discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027 hubieran sido tratadas en la Mesa Política del Gobierno.

"Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", aseguró.

La jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado sostuvo que "no vale decir una cosa que no es" y remarcó: "Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos". La controversia surgió después de que Santilli señalara que Bullrich se había retirado antes de la reunión en la que se abordó el tema, versión que la senadora rechazó de plano.

El tema que no se discutió

Bullrich explicó que durante la reunión de la Mesa Política sí se analizaron los principales lineamientos macroeconómicos del Presupuesto, entre ellos las proyecciones de crecimiento e inflación. Sin embargo, aseguró que "no se abordaron" específicamente las modificaciones relacionadas con discapacidad.

Bullrich desmintió a Santilli por los cambios en el Presupuesto

La senadora también reveló que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "tampoco conocía las modificaciones" y que ambos se enteraron posteriormente al leer el proyecto.

"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es", expresó.

Pese a la dureza de sus críticas, Bullrich aclaró que no pretende abrir un enfrentamiento con el jefe de Gabinete: "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie".

El riesgo de "tropezar tres veces con la misma piedra"

La senadora advirtió que el Gobierno no debería insistir con el tema de la discapacidad en el Presupuesto Nacional. Usando una expresión del tenis, afirmó que sería un "error no forzado".

"¿Qué hacemos? ¿Chocamos tres veces contra la misma piedra?", planteó Bullrich, quien consideró necesario encontrar una alternativa que permita atender las necesidades de las personas con discapacidad sin modificar los principales objetivos económicos del Ejecutivo.

La legisladora sostuvo que "el superávit fiscal y las metas de inflación no se negocian" y advirtió que un Presupuesto con déficit generaría "incertidumbre" económica. Asimismo, señaló que pretende conversar personalmente sobre el tema con el presidente Javier Milei y manifestó su expectativa de que puedan encontrarse modificaciones que permitan alcanzar un acuerdo en el Congreso.

La interna que sigue creciendo

La disputa entre Bullrich y Santilli expone una nueva tensión dentro del oficialismo por el manejo del Presupuesto 2027 y los cambios en discapacidad que generaron un fuerte rechazo en el arco político y entre los gobernadores aliados. La senadora había advertido previamente que el proyecto tendría dificultades para avanzar y que la inclusión de ese tema representaba una "provocación".

Santilli, por su parte, intentó minimizar la interna y afirmó que los temas del oficialismo se analizan en la mesa de trabajo de los martes. "Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas", dijo el jefe de Gabinete en declaraciones a la prensa. La diferencia entre ambas versiones deja al descubierto una descoordinación interna en el oficialismo de cara al debate legislativo del Presupuesto 2027.