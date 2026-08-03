El presidente Javier Milei volvió a profundizar su enfrentamiento con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien definió como “opositora del Gobierno”, cuestionó por reunirse con dirigentes peronistas y aseguró que sus declaraciones replican argumentos del kirchnerismo.

En declaraciones radiales, el mandatario respondió a las recientes críticas de Villarruel, quien había manifestado su preocupación por el estado del Presidente y lo acusó de difundir "insensateces e inventos" en las redes sociales.

"Con las declaraciones que hace parece replicar argumentos kirchneristas y generaron tensión en Londres", afirmó Milei, en referencia a los mensajes que la vicepresidenta publicó sobre la cuestión Malvinas durante la semifinal del Mundial entre Argentina e Inglaterra.

El jefe de Estado también relativizó las críticas que recibe y sostuvo que quienes buscan transformar la realidad suelen ser cuestionados. "Antes de cambiar la realidad, tildaron de loco; los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas", expresó.

En otro tramo de la entrevista, Milei endureció aún más su postura al considerar que Villarruel actúa como una dirigente opositora, en el marco de una relación política que atraviesa un fuerte deterioro desde hace meses.

Además, cuestionó las reuniones que la vicepresidenta mantuvo con los gobernadores Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, ambos referentes del kirchnerismo, y también su visita a la expresidenta Isabel Perón en Madrid.

"Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas casta como Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón", lanzó el Presidente, al tiempo que recordó el impacto económico del llamado Rodrigazo durante el gobierno de la exmandataria.

Para cerrar, Milei volvió a defender el rumbo de su gestión y aseguró que las descalificaciones no alteran sus objetivos. "Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago", concluyó.