El presidente Javier Milei participó de la 60° edición del Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, en una visita que combinó gestos políticos y referencias a la tradición cultural. El mandatario fue recibido con aplausos por el público presente en el anfiteatro José Hernández. La presencia presidencial se dio en el marco de una gira simbólica por Córdoba, provincia clave en su triunfo electoral.

Acompañado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, Milei destacó el rol del pueblo cordobés durante un breve mensaje desde el escenario. En su discurso agradeció el respaldo recibido y reivindicó las fiestas populares como espacios de identidad nacional. Sus palabras generaron una respuesta favorable entre los asistentes, que acompañaron con ovaciones.

El momento más comentado de la noche se produjo durante el show del Chaqueño Palavecino, cuando el Presidente solicitó la interpretación del tema “Amor Salvaje”. Tras una invitación del artista, Milei accedió a subir al escenario pese a mostrarse reticente en un primer momento. Finalmente, entonó parte de la canción junto al folclorista, en una escena que despertó entusiasmo entre el público.

La participación de Milei en el festival marcó un nuevo hito institucional para el tradicional evento cordobés. De este modo, se convirtió en el tercer presidente en ejercicio en asistir a Jesús María, luego de las visitas de Néstor Kirchner en 2004 y Mauricio Macri en 2017. La jornada quedó registrada como una de las más singulares en la historia reciente del festival.