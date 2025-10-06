Los temas que cantó Javier Milei en el acto en Movistar Arena

Javier Milei brindó un extenso espectáculo en el Movistar Arena de Villa Crespo, donde presentó su último libro, La Construcción del Milagro. El presidente estuvo acompañado por “La banda presidencial”, integrada por Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería), Joaquín Benegas Lynch (guitarra), Marcelo Duclós (bajo), Lilia Lemoine y Ana Tamagno (coros), Fernando Mezzina (teclados) y Hernán Scarfó (guitarra).

En el acto, Milei agradeció a su hermana Karina Milei, a Santiago Caputo y a la militancia de Las Fuerzas del Cielo, y aprovechó para marcar el tono de campaña y polarizar con el kirchnerismo: “¿Escuchaste kirchnerista? Pudiste ganar un round, pero todavía no ganaste la batalla y muchos menos la guerra”.

El repertorio musical incluyó:

Demoliendo Hoteles (Charly García)

El Rock del Gato (Los Ratones Paranoicos)

Blues del equipaje (La Missisipi)

No me arrepiento de este amor (Gilda / versión punk de Ataque 77)

Dame Fuego (Sandro)

Hava Nagila (canción popular judía)

Libre (Nino Bravo)

Tu vicio (Charly García, con letra cambiada a “Soy capitalista”)

El evento combinó música, presentación literaria y mensaje político, consolidando la figura de Milei como referente de La Libertad Avanza y enviando un mensaje de unidad interna tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura.