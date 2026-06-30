El presidente, Javier Milei, defendió este lunes la evolución de la economía argentina, destacó el crecimiento del 2,3% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el primer trimestre del año y aseguró que el Gobierno cuenta con herramientas para enfrentar eventuales episodios de especulación política y financiera de cara a las elecciones de 2027.

Durante una entrevista en el canal de streaming Neura, el mandatario sostuvo que la economía "continúa creciendo" y calificó el resultado del PBI como un desempeño superior al promedio histórico del país. Según explicó, el crecimiento registrado supera ampliamente el promedio anual de las últimas décadas, que ubicó en torno al 1%, y consideró que los datos del primer trimestre todavía reflejan los efectos de la inestabilidad política que, según su visión, afectó la actividad durante el segundo semestre del año pasado.

Milei responsabilizó al Congreso por haber impulsado iniciativas que, a su entender, comprometieron el equilibrio fiscal. Afirmó que el Parlamento aprobó cerca de cuarenta leyes con impacto sobre el gasto público sin respaldo de ingresos, una situación que calificó como una "irresponsabilidad bochornosa", y sostuvo que ese tipo de conductas debería tener consecuencias penales.

El Presidente también señaló que el Gobierno enfrentó siete intentos de juicio político, contexto que, según afirmó, provocó ventas de bonos argentinos, un aumento del riesgo país, mayores tasas de interés e impacto sobre la inflación. En ese sentido, sostuvo que esos factores contribuyeron a desacelerar la economía, aunque consideró que el escenario comenzó a revertirse tras las elecciones legislativas de medio término.

Durante la entrevista, Milei aseguró que el dato del primer trimestre representa "el peor" resultado que mostrará la economía en adelante, ya que espera una aceleración de la recuperación durante los próximos meses. También destacó el comportamiento de las exportaciones, que —según afirmó— crecen a un ritmo superior al de la actividad económica, pese a las críticas que distintos sectores realizan sobre el nivel del tipo de cambio. En otro tramo de sus declaraciones, el mandatario mencionó que durante el último año fueron deportadas 10.000 personas vinculadas, según dijo, a "actos de intentos terroristas", y volvió a cuestionar al denominado "socialismo del siglo XXI".

Milei sostuvo además que la reducción del riesgo país favorecerá el ingreso de nuevas inversiones y mencionó como ejes de ese proceso el plan de concesión de rutas y los proyectos comprendidos dentro del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según indicó, representarían unos 150.000 millones de dólares. En ese contexto, afirmó que el Gobierno fortaleció su posición financiera mediante reservas líquidas, acuerdos de swap y herramientas legislativas, con el objetivo de afrontar eventuales escenarios de volatilidad política o financiera. No obstante, el Presidente aseguró que el riesgo país argentino se ubica en 60 puntos básicos, una cifra que no coincide con el indicador utilizado habitualmente por el mercado, que refleja valores superiores. Milei tomó como referencia el rendimiento puntual de bonos de vencimiento más cercano y no el promedio de toda la curva de deuda soberana.

Al cerrar la entrevista, insistió en que el Gobierno cuenta con condiciones para afrontar eventuales intentos de desestabilización política o financiera durante el próximo proceso electoral.