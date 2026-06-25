Sin quórum, el Senado levantó la sesión y Adorni evitó otro debate

La sesión prevista para este jueves en el Senado de la Nación fue levantada por falta de quórum, lo que impidió el tratamiento del pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de otros proyectos incluidos en el orden del día.

La oposición buscaba avanzar con una iniciativa para citar al funcionario al recinto, aunque el expediente no contaba con dictamen de comisión, mientras que el oficialismo anticipaba que intentaría bloquear ese planteo durante el debate. Finalmente, la sesión nunca llegó a comenzar por la ausencia del número mínimo de senadores requerido.

Además del pedido contra Adorni, el temario contemplaba el tratamiento de pliegos diplomáticos, designaciones judiciales, convenios internacionales y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una de las iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.

Con la caída de la sesión, todos esos expedientes quedaron postergados, mientras el oficialismo y la oposición continúan negociando una nueva fecha para retomar la actividad parlamentaria en la Cámara alta.

En el caso de Adorni, el tema seguirá abierto en el Congreso. La próxima semana está prevista una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará el tratamiento de los proyectos vinculados a su eventual interpelación.