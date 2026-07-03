Javier Milei se comunicó con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo en las elecciones presidenciales de Perú y abrió la posibilidad de una nueva etapa en la relación entre ambos países. En paralelo, el Gobierno analiza que el Presidente viaje a Lima para asistir a la ceremonia de asunción prevista para el próximo 28 de julio.

Según indicaron fuentes de la Casa Rosada, aunque todavía no llegó una invitación oficial, existen buenas posibilidades de que Milei participe de la ceremonia, como un gesto de respaldo a la nueva administración peruana. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario confirmó la conversación con la presidenta electa. "Hablé hoy con Keiko Fujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad", expresó.

Durante el intercambio, ambos coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación bilateral y trabajar sobre ejes comunes como la libertad económica, el crecimiento y la lucha contra el crimen organizado transnacional. Para Milei, la llegada de Fujimori al poder representa además un cambio de rumbo político en la región. "El Perú se suma al bloque de países que decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad", sostuvo.

No fue el primer contacto entre ambos dirigentes. Días atrás, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmara el ajustado triunfo de Fujimori, el Presidente argentino ya la había felicitado públicamente. En aquella oportunidad aseguró que "Perú sale del socialismo" y vinculó ese resultado con el reciente triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia, al considerar que América Latina atraviesa un cambio de signo político. Por su parte, Fujimori agradeció las felicitaciones de Milei y manifestó su voluntad de fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre Perú y la Argentina durante su gestión.

En la Casa Rosada interpretan ambos resultados electorales como parte de un reacomodamiento ideológico regional y sostienen que el Gobierno argentino busca consolidar una agenda común con administraciones afines. En ese marco, el canciller Pablo Quirno aseguró que ya existe un grupo de países latinoamericanos que comparten esa orientación política e incluye, entre otros, a Paraguay, Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Colombia y la Argentina.

Además del viaje a Perú, el Gobierno también analiza la posibilidad de que Milei asista a la asunción de Abelardo de la Espriella en Colombia, prevista para el próximo 7 de agosto, como parte de la estrategia para fortalecer esas alianzas regionales.